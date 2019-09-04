Евгению Коваленко дали три с половиной года. Он кинул урну в бойца Росгвардии

Правообладатель иллюстрации Andrei Karev/Novaya Gazeta Image caption "Я видел, как от митингующего отскочил кусок дубинки", - говорил Евгений Коваленко в суде

Мещанский суд Москвы признал Евгения Коваленко виновным в насилии в отношении силовиков на акции протеста 27 июля и приговорил его к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. 48-летний Коваленко - самый старший фигурант "московского дела". Его обвинили в том, что он толкнул полицейского и бросил металлический мусорный бак в сотрудника Росгвардии.

"Коваленко применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти", - постановила судья Олеся Менделеева (часть 1 статьи 318 УК РФ). Он признан виновным в двух эпизодах применения насилия в отношении представителей власти.

Дело Коваленко суд рассмотрел за одно одно заседание. Гособвинитель накануне попросил приговорить его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Пять лет - максимальное наказание по этой статье. При этом прокурор Вячеслав Сизов признал, что на иждивении Коваленко больная 70-летняя мать, он ранее не был судим, имеет положительные характеристики, хронические заболевания и знак "Почетный донор". Судья в приговоре учла эти смягчающие обстоятельства.

Ранее в среду Тверской суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима 26-летнего Кирилла Жукова, который на июльской акции коснулся рукой шлема сотрудника Росгвардии. А накануне сроки получили сроки еще два фигуранта "дела 27 июля" - 25-летний Иван Подкопаев и 26-летний Данил Беглец, а также блогер Владислав Синица, написавший твит о детях силовиков.

Дело Коваленко

По версии следствия, 27 июля Коваленко на несогласованной властями акции в центре Москвы толкнул полицейского, а также бросил в сотрудника Росгвардии "металлический мусорный бак, чем причинил физическую боль и моральный вред".

Прокурор в суде рассказывал, что Коваленко с силой толкнул обеими руками в область туловища справа полицейского Евгения Терещенко, отчего тот потерял равновесие и упал с высоты собственного роста на гранитные ступени в пешеходной зоне, испытав физическую боль (цитаты по "Медиазоне").

Росгвардеец Салиев же, по версии следствия, почувствовал боль дважды. Первый раз, когда Коваленко схватил обеими руками его за бронежилет, резко дернул и потащил на себя (его оттащил Терещенко). Второй раз, когда снова приблизился к Салиеву и кинул в него урну, попав в область пояса.

"Бак попал непосредственно в меня, в нижнюю часть спины", - жаловался в суде боец Салиев. Подсудимый признал, что кидал урну, но настаивал на том, что не собирался причинять боль.

"Мои действия были продиктованы беспределом, когда на моих глазах начали избивать людей. Мои действия были направлены на то, чтобы воспрепятствовать этому", - заявил Коваленко в последнем слове.

На видео, которое в том числе транслировалось в эфире телеканала "Дождь", видно, что урна действительно попала полицейскому в область ниже спины, но он даже не обернулся.

​Судья Менделеева, пересказыв в приговоре показания Коваленко, пришла к выводу, что его вина по двум эпизодам подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей.

48-летний Коваленко - самый старший среди обвиняемых по "московскому делу". Он работал охранником железной дороги в Подмосковье, в день митинга был в отпуске.

До ареста разведенный Коваленко жил вместе с больной 70-летней матерью и заботился о ней. Поначалу у него даже не было вещей в СИЗО - он оказался там в тех же шортах, в которых пришел на акцию протеста 27 июля.

Приговоры 3-4 сентября