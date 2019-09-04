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Глава администрации Гонконга Керри Лэм официально отозвала спорный законопроект об экстрадиции в материковый Китай, вызвавший многомесячные протесты в Гонконге.

Процесс рассмотрения законопроекта был приостановлен в июне, сама Лэм говорила, что он "мертв", то есть не будет больше обсуждаться в парламенте, но тогда он не был отозван.

Его отзыв был одним из пяти ключевых требований протестующих, которые также призывают к соблюдению всех демократических прав и свобод.

В телевизионном обращении Лэм также объявила о некоторых мерах, которые, по-видимому, были разработаны, чтобы успокоить протестующих.

Она намерена назначить еще двух официальных лиц в совет по рассмотрению жалоб на действия полиции. Независимое расследование действий полиции в ходе акций протеста является еще одним ключевым требованием активистов.

Неясно, пошла ли Лэм на уступки самостоятельно или сделала это после получения инструкций из Пекина.

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Оппозиционные законодатели и ключевые активисты движения протеста назвали меры частичными и сообщили о намерении продолжить акции протеста, потому что их ключевые требования так и не были выполнены, включая призыв к прямым выборам и отставку Керри Лэм.

Законопроект об экстрадиции предусматривает выдачу материковому Китаю людей, преследуемых китайскими властями. Власти Гонконга согласились отказаться от его рассмотрения, однако протесты не прекратились.

Из аудиозаписей, утекших в прессу 2 сентября, стало известно, что Лэм винит себя в развитии политического кризиса и что, по ее словам, она не может простить себе воцарившийся в Гонконге хаос.

Что следует из аудиозаписей Лэм?

В записях Лэм говорит, что протесты шокировали Гонконг и повергли в смятение его жителей, а насилие ведет Гонконг к очень опасной ситуации.

"Независимо от того, какого рода недовольство люди испытывают по отношению к правительству или обществу, насилие - это не способ решения проблем", - сказала она.

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"Первоочередная задача сейчас - прекратить насилие, а также обеспечить соблюдение законности и восстановление норм общественного порядка. Правительство будет жестко бороться с насилием и противозаконными действиями".

По словам Лэм, она и другие высокопоставленные чиновники будут встречаться с общественностью и напрямую говорить с людьми об их проблемах.

Какой была реакция на эти заявления?

Прокитайский депутат Регина Ир сказала в интервью Китайской службе Би-би-си, что последние решения властей стали позитивным шагом вперед.

"Протесты были вызваны множеством причин, включая глубоко укоренившееся недовольство по поводу растущего разрыва в благосостоянии жителей Гонконга, жилищных условий и политической системы. Я рада, что глава исполнительной власти сказала о своей готовности вступить в прямой диалог с людьми из всех слоев общества".

Политик-демократ Ву Чу Вай в свою очередь отверг компромисс, предложенный Лэм, как фальшивку.

"Мы должны остановить жестокость полиции. В противном случае протесты будут продолжаться", - сказал он.

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В правозащитной организации Amnesty International заявили, что приветствуют отзыв законопроекта, но рассчитывают на независимое расследование, насколько правомочны были действия полиции в ходе демонстраций.

Гонконг - бывшая британская колония, переданная под управление Китаю в 1997 году. Одним из условий передачи было соблюдение принципа "одна страна, две системы".

Система управления в Гонконге основана на либеральных принципах, а жителям специального административного центра гарантированы гражданские права и свободы.

Анализ

Стивен Макдонелл. Би-би-си, Гонконг

Три месяца назад сотни тысяч человек вышли на улицы Гонконга. Их опасения по поводу законопроекта о выдаче людей в суды материкового Китая, контролируемые Коммунистической партией, были опровергнуты Керри Лэм.

Сейчас мы наблюдаем еженедельные, все более ожесточенные уличные столкновения между радикальными активистами и полицией. Бутылки с бензином, резиновые пули и слезоточивый газ стали привычным явлением на улицах этого азиатского финансового центра.

По признанию самой Лэм, глава администрации Гонконга создала "епростительный хаос. Теперь она официально отзывает законопроект.

Широко распространено предположение, что у Керри Лэм не было полномочий поддержать требования протестующих, потому что Пекин действительно призывал к стрельбе.

Законопроект об экстрадиции. Что в нем?

В 1997 году бывшая британская колония Гонконг был передан под управление Пекина по договору, в соответствии с которым коммунистическое правительство КНР обещало не менять политический и экономический строй на острове и поддерживать принцип "одна страна - две системы".

Упрощенная процедура высылки подозреваемых в Китай грозит преследованием инакомыслящих в Гонконге, считают противники закона. Они также утверждают, что законопроект даст Китаю дополнительный рычаг влияния на Гонконг и может быть использован для преследования активистов оппозиции и журналистов.

Согласно опросу Гонконгского центра изучения общественного мнения, результаты которого были опубликованы 28 августа, доверие жителей к главе Гонконга упало до самого низкого уровня как в карьере Керри Лэм, так и в постколониальной истории Гонконга вообще.

77% опрошенных сказали, что недовольны работой правительства - это самое большое число недовольных с 1997 года.