Правообладатель иллюстрации AFP PHOTO / BRAZILIAN NAVY Image caption Обломки самолета были обнаружены после длительных поисков на дне океана

Во Франции суд снял обвинения в непредумышленном убийстве, выдвинутые в отношении авиакомпании Air France после авиакатастрофы над Атлантическим океаном в 2009 году, унесшей жизни 228 человек.

Суд в четверг пришел к выводу, что обвинения в непредумышленном убийстве, выдвинутые родственниками погибших, недостаточно состоятельны.

Крушение самолета над Атлантикой 1 июня 2009 года стало самой крупной катастрофой за всю 75-летнюю историю авиакомпании Air France.

Авиалайнер, следовавший рейсом из Рио-де-Жанейро в Париж, пропал во время шторма в Атлантике. На его борту находились 228 человек из 32 стран. Большинство погибших были гражданами Франции, Бразилии и Германии.

Выжить в катастрофе никому не удалось.

В своем иске потерпевшие указывали, что пилоты "Аэробуса А330" потеряли управление после того, как датчики скорости самолета стали давать неверные показания, и это привело к катастрофе.

Объединение родственников погибших назвало решение суда оскорблением памяти жертв и заявило, что будет обжаловать это решение, передает агентство Франс Пресс.

В 2012 году расследование причин катастрофы показало, что к ней привела комбинация технических неполадок и человеческих ошибок.

Французские авиационные власти подчеркивали, что датчики скорости ввели пилотов в заблуждение, после чего те предприняли недопустимые действия.

Одной из их ошибок было поднятие носа самолета, когда он вошел в режим сваливания; в этой ситуации им следовало поступить наоборот.

Обломки самолета были обнаружены после длительных поисков на дне океана лишь в 2011 году.

После происшествия Air France заменила датчики скорости на всех своих самолетах Airbus.

Рейс 447 авиакомпании Air France из Рио-де-Жанейро в Париж попал в шторм 1 июня 2009 года. На борту самолета находились представители более 30 стран.