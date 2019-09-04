Фото черепахи с двумя головами - редкой находки американских экологов

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В ходе осмотра черепашьих гнезд в штате Южная Каролина американские активисты по защите окружающей среды обнаружили только что вылупившегося двухголового детеныша логгерхеда - головастой морской черепахи.

Хотя логгерхеды встречаются практически повсюду - в Средиземном море, Индийском, Тихом и Атлантическом океанах, - этот вид внесен в международную Красную книгу как находящийся в уязвимом положении, то есть ему угрожает риск стать вымирающим видом.

Взрослые особи логгерхеда могут превышать 90 см в длину и весить до 200 кг, однако размер новорожденных детенышей - всего 3-4 см. Вылупившись из яйца, они несколько часов проводят в песке, а потом ползут к морю.

"При осмотре черепашьих гнезд мы часто находим всякие странные штуки. Вчера я нашел вот такого двухголового новорожденного. Насколько я помню, за последние 15 лет это лишь вторая подобная находка. Детеныш был жив и здоров, но не мог нормально ползти из-за деформации панциря. Мы выпустили его в океан", - пишет участник "черепашьего патруля" Джейме Лопко.