Константин Котов получил четыре года колонии за три митинга

Тверской суд Москвы приговорил активиста Константина Котова к четырем годам колонии общего режима за неоднократные нарушения закона о митингах. Котов стал вторым осужденным по статье 212.1 УК РФ, известной как "дадинская".

"Суд установил: Котов совершил неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий в течение предшествующих 180 суток", - объявил судья Станислав Минин.

Оснований для менее строгого наказания суд не нашел. Гособвинитель просил приговорить Котова к четырем с половиной годам лишения свободы.

Дело Котова было расследовано в рекордные сроки: 13 августа ему предъявили обвинение, а уже 15-го Следственный комитет России объявил об окончании следственных действий. Рассмотрение дела в суде заняло два дня.

Три митинга

Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, 2 марта Котов участвовал в акции в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, 13 мая - в акции поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия", 12 июня - в акции поддержку журналиста Ивана Голунова.

"Дадинская" статья, названная по имени активиста Ильдара Дадина, предусматривает уголовное наказание для тех, кто в течение полугода более двух раз привлекался по административным статьям о нарушении правил проведения акций протестов.

Кроме того, Котов 15 июля в "Фейсбуке" призывал выходить на Трубную в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму (на него составили протокол об организации несанкционированного мероприятия), а 10 августа был задержан после митинга на проспекте Сахарова.

Митинг за честные выборы, прошедший 10 августа на проспекте Сахарова, был согласован с властями. Однако прогулку в районе Китай-города, на которую после него отправились несколько сотен участников, власти сочли несанкционированной акцией. Тогда полиция задержала около 250 человек (по данным "ОВД-Инфо"), в том числе и Котова.

Защита Котова просила приобщить к материалам дела видео с камер наблюдения в районе Китай-города, доказывающих, что 10 августа он не пришел к памятнику героям Плевны вместе с другими протестующими, как утверждали полицейские, а вышел из метро. Однако судья отклонил это ходатайство.

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По мнению обвинения, Котов, до этого привлекавшийся к административной ответственности, продолжил нарушать законодательство "не сделав должных выводов, презирая конституционно охраняемые ценности, демонстрируя тем самым свое пренебрежительное отношение к органам государственной власти Российской Федерации и обществу".

Прокуратура просила приговорить Котова к четырем с половиной годам колонии общего режима. Максимальное наказание по статье - пять лет лишения свободы.

Котов свою вину не признал. "Вину свою я как не признавал, так и не признаю. Считаю, что участие в мирных акциях не является преступлением. И данное деяние не приносит вреда обществу, а приносит только пользу", - заявил он в ходе прений в суде (цитаты по "Медиазоне").

"Он не мог не выходить за тех людей, которым, как он считал, нужна помощь. Такие люди, как Котов, делают наше общество лучше, не позволяют ему скатиться в фашизм. Мы понимаем, что приговор уже готов. Я хочу, чтобы вы понимали, что не надо сажать человека, потому что потом некому будет выйти за вас", - говорила в ходе прений в суде адвокат Котова Мария Эйсмонт.

"Я считаю, что судят не меня, а право на свободу слова и свободу собраний. Нет независимых партий, нет честных выборов, остается один выход - идти на улицу и там прокричать свои требования. Но даже это не разрешают. Публичные акции не согласовывают, мирный протест называют массовыми беспорядками, сотни и тысячи людей судят административно, некоторых сажают под арест", - сказал Котов в последнем слове накануне.

"Дадинская" статья

Статья 212.1 УК РФ применяется в том случае, если человек в течение полугода более двух раз привлекался по административным статьям о массовых мероприятиях. Она получила название "дадинская", поскольку до сих пор единственным осужденным по ней оставался активист Ильдар Дадин.

Его приговорили к трем годам колонии в 2015 году, однако в январе 2017 года Конституционный суд России потребовал пересмотреть приговор, а в феврале того же года Верховный суд России отменил его и Дадин вышел на свободу.

В постановлении Конституционного суда говорилось, что уголовная ответственность может применяться только в том случае, если действия митингующего повлекли за собой вред гражданам, общественной безопасности или другим ценностям.

В течение двух лет после решения КС дела по "дадинской" статье не заводились, однако в 2019 году она вновь начала применяться.

По этой же статье сейчас обвиняются двое участников так называемых мусорных протестов - подмосковный активист Вячеслав Егоров, выступающий против ввоза мусора под Коломну, и активист движения "Поморье - не помойка" Андрей Боровиков, выступающий против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области.