Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Скульптура "Ангел Севера" в английском Гейтсхеде тоже выступила против премьера

Британский премьер Борис Джонсон в среду потрепел очередное поражение в парламенте - Палата общин приняла закон, запрещающий "жесткий брексит", и отказалась проводить внеочередные выборы 15 октября - за два дня до саммита ЕС, на котором будет решаться вопрос о "брексите". Принятый в рекордные сроки закон прямо предписывает премьер-министру попросить Евросоюз о новой отсрочке выхода Британии из ЕС - до 31 января 2020 года.

"Пусть страна решает, кто - лидер оппозиции или я - поедет в октябре в Брюссель решать этот вопрос", - сказал Джонсон, предложив провести внеочередные выборы. Сам он неоднократно заявлял, что ни при каких условиях не будет просить ЕС об отсрочке. Оппозиция опасается, что если выборы пройдут до 31 октября, то Джонсон может на них выиграть и тут же отменить решение просить об отсрочке, то есть все же довести дело до резкого разрыва с Евросоюзом.

Что касается запрета "жесткого брексита", то он еще должен пройти Палату лордов, и этот процесс может затянуться. Например, законопроект, к которому уже предложено 92 поправки, могут вернуть на рассмотрение в Палату общин. Таким образом он может не успеть пройти процедуру парламентского одобрения до 9 сентября, когда парламент приостановит работу.

Пропустить Twitter пост , автор: @LordPhilofBrum Government ends filibuster in the Lords. Agrees Brexit Bill will complete passage in the Lords by 5.00 pm Friday. — Philip Hunt (@LordPhilofBrum) 5 сентября 2019 г.

Минувшей ночью член Палаты лордов от лейбористов Филип Хант написал в "Твиттере", что правительство решило не противодействовать принятию законопроекта, и он пройдет Палату лордов до 5 вечера пятницы. Откуда у него такая информация, Хант не пояснил.

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Минувшей ночью в Британию с официальным визитом прибыл вице-президент США Майк Пенс. В четверг он встретится с премьер-министром Борисом Джонсоном. Главная тема на переговорах - выход Британии из Евросоюза.

Тверской суд Москвы вынесет приговор Константину Котову, обвиняемому в неоднократном нарушении правил проведения массовых акций. Накануне обвинение попросило приговорить его к 4,5 годам колонии общего режима. Активисту предъявлено обвинение по статье 212.1 Уголовного кодекса - она получила известность как "дадинская" - по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина, ставшего первым осужденным по ней. Котов свою вину не признал.

На Украине начинает работу Высший антикоррупционный суд. Закон о его создании был подписан еще бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Создание суда является было одним из основных требований западных партнеров и ключевым условием предоставления кредитов со стороны Международного валютного фонда. Запад давил на Украину с требованием создать антикоррупционный суд с 2017 года. Главой Высшего антикоррупционного суда была избрана 37-летняя судья из Харькова Елена Танасевич.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Джузеппе Конте возглавлял предыдущий кабинет и получил мандат на формирование нового правительства, после того как бывшим оппонентам удалось договориться о создании коалиции

В Италии будет приведено к присяге новое правительство, которое накануне удалось сформировать подавшему в отставку с поста премьер-министра Джузеппе Конте. Церемония пройдет в президентском Квиринальском дворце. О создании коалиции удалось договориться представителям движения "Пять звезд" и Демократической партии - в прошлом составе правительства они были оппонентами. В состав правительства вошел 21 министр. Лидер бывшей правящей партии "Лига" Маттео Сальвини, который сам спровоцировал правительственный кризис в начале августа, раскритиковал новое правительство, назвав его "кабинетом ужасов".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретится во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума с российским президентом Владимиром Путиным, во время встречи будет обсуждаться статус Курильских островов, которые Япония считает своей территорией. Токио предлагает более активное экономическое сотрудничество, а также возобновление официальных переговоров об их статусе, сообщает японская вещательная корпорация NHK. По ее данным, после встречи с Путиным Абэ выступит с речью, в которой призовет Москву наконец заключить мирный договор.

Парламент задавил Джонсона

Британские газеты описывают происходящее в парламенте словосочетаниями "тройное поражение" и "двойной удар", а британского премьера Бориса Джонсона сразу три газеты на первых полосах называют загнанным в угол.

"Как эти депутаты теперь будут смотреть своим избирателям в лицо?" - задается вопросом Daily Telegraph. Эти же депутаты вот уже несколько лет требуют, чтобы народ сам решил, быть "брекситу" или нет.

Другими словами, правительство стало заложником парламента, чьи депутаты не отражают точки зрения избирателей и твердо настроены против выхода из ЕС. Премьер-министру нужно найти способ вырваться из этой схватки.

Европейская пресса также внимательно следит за событиями в британской политике. Бельгийская Le Soir отмечает, что Джонсон потерпел серьезное поражение.

Другая бельгийская газета De Standaard пишет, что парламент полностью задавил Джонсона, а также публикует отдельную статью, в которой объясняет, что именно значат оскорбления, которые премьер произнес в адрес лидера оппозиции Джереми Корбина.

Угрозы со стороны Джонсона изгнать из партии "предателей" ни к чему не привели, отмечает итальянская La Repubblica, а ее лондонский корреспондент сравнивает главного политического советника Джонсона с Распутиным.

Голосование в британском парламенте было самым драматическим моментом в этой стране со времен Второй мировой войны, считает La Stampa.

"Не уходите!"

"Может быть, все ставки уже сделаны. Может быть, уже слишком поздно. Но я не хочу в это верить, - пишет евродепутат Бернар Гетта в своей эмоциональной колонке в Le Monde. - Я не хочу терять надежды, и я вас умоляю - не покидайте нас, не делайте этого!"

"Не уходите, и не только потому, что нас связывают экономические и стратегические интересы. У нас две тысячи лет общей истории. И у нас, и у вас демократия - но это вы ее изобрели за 100 лет до того, как она пришла во Францию, и за вашей революцией не последовал террор. И не забывайте про Черчилля, который доминировал на политической сцене в прошлом веке и без которого нацистское варварство могло бы одержать верх".

"Мы вам столько должны, что если вы отвернетесь от нас, мы почувствуем, что у нас ампутировали часть тела. А вы? Как вы почувствуете себя, отрезав себя от континента?" - пишет Гетта.

Насилие в Барселоне

Испанская La Vanguardia пишет об очередной смертельной жертве ограбления в Барселоне - уже 15-й по счету с начала года.

Во вторник вечером в одном из популярных ночных клубов в Олимпийском порту Барселоны у 26-летней девушки украли мобильный телефон. Это заметил один из посетителей, который тут же сообщил об этом девушке, а она - охране заведения.

Телефон у воров удалось забрать, однако на выходе из клуба девушка и охранник получили ножевые ранения. Нападавшим - их было двое - удалось скрыться. Накануне девушка скончалась от полученных ранений.

Мэр Барселоны Ада Колау, которая находится под огнем критики из-за серьезного роста насилия в Барселоне, выразила соболезнования семье девушки и заявила, что виновные будут привлечены к ответственности.

Российский министр культуры Владимир Мединский заявил, что исторические события нужно стараться объяснять доступным языком, но только не в виде комиксов. По его словам, читать комиксы будучи взрослым - это все равно что признаться, "я дебил, я читаю комиксы". Слова Мединского вызвали возмущение у любителей комиксов. Амалия Затари поговорила с ними и спросила, что они думают об этом заявлении и какие советы у них есть для министра культуры.

В результате масштабного исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Lancet и представлены на ежегодном собрании Европейского общества кардиологов, выяснилось, что в развитых странах с высоким уровнем дохода основной причиной смерти стал рак, убивающий пациентов в два с лишним раза чаще, чем сердечно-сосудистые заболевания.

Почитайте статью Катерины Архаровой о новой детской книжке, которую написал Пол Маккартни.

Депутаты британского парламента постоянно кричат и пытаются друг друга перебить, особенно в эти дни, когда обсуждается судьбоносный для страны выход из ЕС. Посмотрите, как это происходит.

Media playback is unsupported on your device Правила поведения для депутатов: почему в британском парламенте много кричат?

Дайджест подготовили Борис Максимов и Олег Михайлов