Конфликт "Роснефти" и "Транснефти": Токарев ответил Сечину

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Глава контролируемой государством "Транснефти" Николай Токарев ответил на слова главы "Роснефти" Игоря Сечина, который накануне призвал компанию извиниться за слова своего представителя. Токарев не нашел в его словах повода для извинений.

"В наш адрес от главы "Роснефти" Игоря Сечина в среду прозвучали резкие указания что, если мы нормальные, воспитанные люди, то должны принести извинения за совершенно нормальный, на наш взгляд, содержательный комментарий. В ответ я хочу сказать только одно: если они нормальные и воспитанные люди, то в первую очередь руководитель "Роснефти" должен дать указания своему пресс-секретарю Михаилу Леонтьеву, который публично, официально постоянно посылает всех в непотребное место, извиниться перед теми, кого он туда посылает. А уж потом давать указания нам, как поступать с нашим представителем", - сказал Токарев в интервью газете "Коммерсант".

Глава "Транснефти" также заявил, что ему известно, кто создает "всю эту неприятную атмосферу и вовлекает немецких коллег в эту конфликтную ситуацию". "Все понятно: "Роснефти" нужно, чтобы она не кончалась", - утверждает он.

Накануне Сечин заявил РИА Новости, что "Транснефть" должна извиниться за свои комментарии о письме бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера после инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".

Глава "Роснефти" сказал агентству, что письмо Шредера было адресовано российскому правительству, и в нем экс-канцлер сделал "конкретные предложения, носящие конструктивный характер". "Почему пресс-секретарь "Транснефти" начал комментировать переписку между Шредером и правительством РФ, мне непонятно, неизвестно, и мы свое мнение по этому вопросу высказали", - продолжил глава "Роснефти". Если это воспитанные нормальные люди, они, конечно, должны принести извинения", - сказал Сечин.

На просьбу Би-би-си прокомментировать слова Токарева пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев ответил следующее: "Я, в отличие от сотрудников "Транснефти", не полемизирую с Николаем Петровичем. Кто я и кто Николай Петрович? Поэтому без комментариев. У нас так не принято, поэтому я воздержусь".

Письмо Шредера

В своем письме Шредер, ныне возглавляющий совет директоров "Роснефти", предлагал создать институт независимых инспекторов, чтобы те контролировали качество российской нефти, а также снизить допустимый уровень содержания в ней хлорорганики с нынешних 6 ppm (частей на миллион) до 1 ppm.

Советник президента "Транснефти" Игорь Демин, комментируя это письмо, заявил, что если нефтяники готовы профинансировать привлечение независимых инспекторов (в случае, если это будут представители известных мировых компаний), то "Транснефть" предлагает включить этот пункт в договоры на транспортировку.

После этого "Роснефть" выпустила заявление, в котором назвала слова Демина "неприемлемыми по сути и неуважительными по содержанию". В "Роснефти" заявили, что обращение Шредера отражает позицию европейских потребителей, и обратили внимание, что никто в "Транснефти" не дал ответов на "принципиальные вопросы", в том числе о том, что именно стало причиной загрязнения нефти.

Конфликт из-за "Дружбы"

Две нефтяные компании уже не первый раз обмениваются публичными упреками из-за ситуации с трубопроводом "Дружба", по которому идет экспорт нефти из Россию через Беларусь в европейском направлении. В апреле в "Дружбу" попало загрязненное хлоридами сырье, поставки нефти были приостановлены. В полном объеме они возобновились только 1 июля.

В начале лета Сечин заявил, что ситуация с загрязнением нефти в "Дружбе" негативно отражается на "Роснефти" и на поставках сырья в Европу. 11 июля стало известно, что Сечин написал письмо вице-премьеру Дмитрию Казаку, в котором попросил ускорить выплату компенсаций от "Транснефти" из-за "Дружбы".

Токарев в интервью 5 сентября не стал прямо отвечать на вопрос "Коммерсанта" о том, действительно ли выплата компенсаций затягивается, сказав только, что правительство, минэнерго и другие вовлеченные в эту историю ведомства и компании "по вопросам компенсаций конструктивно взаимодействуют между собой".