Задержан подозреваемый в нападению на главу ЦИК Эллу Памфилову

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Задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК Эллы Памфиловой, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения.

По некоторым данным, подозреваемого 36-летнего мужчину поймали в подмосковном лесу, при себе у него обнаружили электрошокер и различные предметы, которые, возможно, были украдены из других домов.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что расследование находится на контроле у руководства ведомства.

В ближайшее время подозреваемого начнут допрашивать.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина проинформировали о нападении.

Нападение на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову произошло в ночь на 6 сентября.

Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, несколько раз ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся.

"Я поняла, что он молодой, гибкий, достаточно высокий. Ну, физическая боль, ладно, это не так страшно, но для меня это шок: представьте себе, вы просыпаетесь в своем доме - и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает", - рассказывала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".