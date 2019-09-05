Мэрия Сан-Франциско объявила оружейное лобби США террористической организацией

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2018 году в США прошел марш за более жесткий контроль над стрелковым оружием

Власти города Сан-Франциско объявили Национальную стрелковую ассоциацию США (NRA) внутренней террористической организацией.

За принятие этого решения единогласно проголосовал городской совет Сан-Франциско.

NRA - самая влиятельная организация, объединяющая сторонников права на хранение и ношение огнестрельного оружия.

В последние десятилетия ассоциация, в которой, по ее собственным утверждениям, не поддающимся проверке в независимых источниках, состоят 5 миллионов человек, отстаивала максимально широкую трактовку закрепленного в американской конституции права на оружие и выступала против любых законодательных ограничений этого права.

В июле во время фестиваля чеснока в Гилрое, который находится к югу от Сан-Франциско, произошла стрельба, в результате которой были убиты три человека. Из-за этой трагедии городской совет и решил осудить NRA.

В резолюции совета говорится, что насилие с применением огнестрельного оружия стало настоящим бедствием для США, а NRA использует свое немалое состояние и организационную мощь для популяризации владения оружием и подстрекает владельцев оружия совершать акты насилия.

"Во всех странах есть люди, полные ненависти и способные на насилие, но лишь в США мы открываем им доступ к боевому оружию и магазинам большой емкости [для автоматического оружия], - во многом благодаря влиянию Национальной стрелковой организации", - говорится в резолюции.

Законопроект также призывает город и графство пересмотреть свои связи с компаниями, которые ведут бизнес с NRA.

Ассоциация в ответ назвала действия окружного совета Сан-Франциско нелепым трюком, который призван отвлечь от настоящих проблем города. Это, среди прочего, безудержное увеличение числа бездомных, употребление наркотиков и резкий рост мелких преступлений, отметили в NRA.

Автор резолюции Кэтрин Стефани заявила в интервью телеканалу KTVU-TV, что "NRA доигралась". "NRA существует, чтобы распространять дезинформацию и осознанно вкладывает огнестрельное оружие в руки тех, кто нам вредит и терроризирует", - сказала она.

Она рассказала, что начала составлять резолюцию после нападения на фестивале чеснока в Гилрое.

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Республиканцы консервативных взглядов резко раскритиковали резолюцию. Они выступают категорически против любых попыток ограничить право на хранение оружия и не соглашаются со многими мерами, которые принимает один из самых либеральных американских городов.

В июле городской совет принял рекомендательную резолюцию, в которой призвал город прекратить использовать такие выражения, как "уголовный преступник", "правонарушитель", "осужденный", "наркозависимый" и "малолетний преступник", а вместо этого прибегать к лексике, в которой к человеку относятся уважительно.

Вместо этих терминов муниципальным служащим предлагалось использовать такие выражения, как "человек, в прошлом лишенный свободы", "человек, участвующий в процессах правосудия" или "возвращающийся житель".

Эту инициативу в результате высмеяли оппоненты, отметив, что подобные изменения вряд ли помогут снизить уровень преступности в городе.