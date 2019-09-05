Суд в Киеве освободил из-под ареста Цемаха. Он командовал ПВО в зоне гибели MH17

Правообладатель иллюстрации Vk Image caption Владимир Цемах был начальником ПВО в городе Снежное в 2014 году

Бывший командир ПВО в городе Снежное Владимир Цемах освобожден из-под ареста под личное обязательство. Такое решение принял киевский апелляционный суд.

Представитель обвинения Олег Пересада на вопрос, связано ли освобождение с обменом пленными между Россией и Украиной, ответил: "Не могу комментировать вопросы обмена... Ко мне как к руководителю группы прокуроров никакой официальной информации относительно обмена не поступало" (цитата по "Радио Свобода").

Он отметил, что после освобождения Цемах не будет в безопасности из-за его роли свидетеля по делу о крушении малайзийского "боинга". "За жизнь господина Цемаха теперь отвечает сам господин Цемах", - сказал украинский прокурор.

Бывший военнослужащий вооруженных сил самопровозглашенной ДНР, Цемах был задержан в своей квартире в Снежном 27 июня, после чего был переправлен через линию соприкосновения на территорию, контролируемую украинскими властями и доставлен в Киев.

Украинские власти подозревали его в участии в деятельности террористической организации и организации теракта, но обвинений, связанных с крушением "боинга" 17 июля 2014 года, предъявлено не было.

На вопрос о том, допращивала ли Цемаха международная следственная группа, занимающаяся расследованием крушения малайзийского самолета, представитель обвинения заявил: "Не могу ни подтвердить, ни отрицать. Но теперь он явно будет довольно сложнодоступным для международной следственной группы".

Пересада также объяснил, почему Цемаху не предъявили обвинения о причастности к сбитию "боинга". "Потому что объявление подозрения, особенно по такому делу, должно быть не просто 100% мотивированным, а на 1000% мотивированным... Должны быть абсолютно железобетонные доказательства его причастности", - сказал он.