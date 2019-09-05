Фото дня: принцесса Шарлотта впервые пошла в школу

Четырехлетняя принцесса Шарлотта впервые пошла в школу. Она будет учиться в престижной начальной частной школе Thomas's Battersea на юго-западе Лондона.

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Media playback is unsupported on your device Принцесса Шарлотта в первый раз пошла в школу

В школу юную принцессу сопровождали ее родители - принц Уильям и герцогиня Кейт, а также старший брат Джордж - для него это уже третий учебный год в этой школе.

Принцесса Шарлотта очень рада, что начинает учиться, сказал принц Уильям, который сам привез свою семью к школе на машине.

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Принц Джордж начал учебу в той же школе два года назад. Он будет там учиться еще год, после чего перейдет в младшую среднюю школу.

Стоимость обучения в Thomas's Battersea для принца Джорджа - 6429 фунтов (516 тыс. руб) за семестр, а для принцессы Шарлотты - 6305 фунтов (506 тыс. руб), сообщается на сайте школы. В английской системе образования в учебном году - три семестра.

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