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Рационы веганов и вегетарианцев снижают риск возникновения сердечных заболеваний, но зато повышают вероятность инсульта, выяснили ученые.

В ходе масштабного исследования, продолжавшегося 18 лет, ученые наблюдали за диетой и образом жизни 48 тыс. человек. Результаты этой работы опубликованы в Британском медицинском журнале.

В пересчете на тысячу человек среди веганов и вегетарианцев было зарегистрировано на 10 случаев меньше заболеваний сердечно-сосудистой системы, чем среди мясоедов, у которых, в свою очередь, было на три инсульта меньше.

По словам диетологов, каков бы ни был рацион людей, наиболее полезно для здоровья - сочетать различные типы продуктов.

Что нового выяснилось в ходе исследования?

Исследование проводилось совместно Европейской программой изучения связи питания и онкологии и Оксфордским университетом.

Половина участников, привлеченных к исследованию с 1993 по 2001 год, употребляла в пищу мясо, около 16 тыс. человек были веганами или вегетарианцами, и 7500 человек отнесли себя к пескетарианцам (то есть в их рационе есть рыба).

Добровольцев попросили рассказать о своих предпочтениях в еде в начале исследования, а затем - в 2010 году. Учитывались также история заболеваний, пристрастие к курению и физическая активность.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Залог полноценной и здоровой жизни - разнообразная диета, утверждают ученые

В общей сложности было зафиксировано 2820 случаев сердечно-сосудистых заболеваний и 1072 случая инсульта, в том числе 300 случаев геморрагического инсульта.

Среди пескетарианцев риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был на 13% меньше, чем у мясоедов, а у веганов и вегетарианцев - на 22% меньше.

Но у людей, придерживающихся диет на основе лишь растительной пищи, риск инсульта оказался на 20% выше. Исследователи склоняются к тому, что это может быть связано с низким содержанием витамина В12. Однако, указывают они, для окончательных выводов требуются дополнительное изучение.

Не исключено, что это связано не с рационом людей, отказавшихся от мяса, а с их повседневными привычками.

Значит, веганское и вегетарианское питание - нездоровое?

Представитель Британской диетической ассоциации Фрэнки Филипс так не считает, потому что исследование основывалось на наблюдениях, а не прямом изучении.

"Они наблюдали за тем, что едят люди, и это длилось на протяжении ряда лет, поэтому речь тут можно вести скорее о корреляции, чем о причинно-следственной связи", - объясняет она.

"Основной посыл в том, что полезнее всего придерживаться тщательно продуманной диеты и максимально разнообразить свой рацион", - добавляет эксперт.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Питание картошкой и мясом каждый день не служит признаком разнообразного рациона

По словам Фрэнки Филипс, нельзя утверждать, что рацион мясоедов более разнообразен, потому что они подчас каждый день употребляют мясо и картошку на ужин, совершенно пренебрегая овощами и зеленью.

Изменились ли предпочтения людей в еде после начала исследования?

В 2010 году исследователи вновь опросили участников об их предпочтениях в еде. Фрэнки Филипс утверждает, что рацион веганов и вегетарианцев претерпел изменения.

"Это данные, которые были собраны два десятка лет назад. Вполне вероятно, что сегодняшний среднестатистический рацион вегетарианца будет сильно отличаться от того, чем питались вегетарианцы и веганы 20 или 30 лет назад. Разнообразие вегетарианских и веганских блюд быстрого приготовления существенно увеличилось. Они стали более распространенными и доступными", - говорит она.

И теперь известно больше о рисках для здоровья, таящихся в чрезмерном потреблении переработанных мясных продуктов и красного мяса, которые повышают риск развития рака кишечника.

Так чем же полезнее всего питаться?

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В рекомендации Национальной службы здравоохранения Британии приводятся разные сочетания пищи, вне зависимости от предпочтений человека:

Потребляйте пять порций различных фруктов и овощей в день

Готовьте блюда на основе продуктов с высоким содержанием крахмала - картофеля, хлеба, риса или макаронных изделий

Не забывайте о белке, который содержится в мясе, рыбе, морепродуктах, бобовых, тофу или несоленых орехах

Включайте в рацион продукты из молока или молочных заменителей

Продукты с высоким содержанием жиров, сахара или соли следует употреблять реже и в меньших количествах

Но некоторым веганам и вегетарианцам все же необходимо добавлять в свой рацион определенные питательные вещества.

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Например, люди, употребляющие в пищу мясо, молочные продукты и рыбу, получают достаточно витамина В12, который необходим для кровообращения и нервной системы.

Веганам может не хватать этого витамина, хотя он присутствует в таких продуктах, как обогащенный сухой завтрак или спред из дрожжевого экстракта.

Также нужно отметить, что в продуктах растительного происхождения железо поглощается хуже, поэтому людям, отказавшимся от мяса, нужно включить в рацион такие продукты, как хлеб и хлебопродукты из муки грубого помола, сухофрукты и бобовые.

Также недавно веганов призвали обогащать свой рацион таким питательным веществом, как холин, который крайне необходим для здорового мозга.