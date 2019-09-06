Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Патриарх Кирилл на приеме в Кремле в честь выпускников военных академий и университетов

Компания, принадлежащая структурам РПЦ, получила лицензию на производство и поставки вина. Церковные вина будут производиться в селе Дивноморское Краснодарского края - там же, где находится особняк, который называют "резиденция патриарха".

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 3 сентября выдала лицензию на производство и продажу вина компании "Мезыбь", следует из данных государственного сводного реестра лицензий.

ООО "Мезыбь" было зарегистрировано в 2015 году в селе Дивноморское в Геленджике (Краснодарский край). Компания принадлежит финансово-хозяйственному управлению Московского патриархата (66,77%, данные СПАРК) и художественно-производственному предприятию "Софрино", которое производит церковную утварь (33,33%).

"Добрая традиция"

"Это пока закрытый коммерческий проект", - сказал Би-би-си пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков. Он не смог сообщить, какое именно вино будет выпускать винодельня в Дивноморске.

"Не думаю, что это будет масс-маркет. Вероятно, это будет достаточно эксклюзивное вино - как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить", - сказал он.

Лицензии, которые получила "Мезыбь", предполагают выпуск обычного и игристого вина. При этом у компании нет лицензии на производство ликерного вина, которая нужна для производства церковного кагора - этот сорт крепленого вина используется в богослужении.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Feoktistov/TASS Image caption Винодельческое хозяйство в Краснодарском крае

По мнению экспертов, вино "Мезыби" может появиться в продаже не раньше 2020 года. "Они смогут переработать виноград урожая 2019 года и произвести из него вино. На рынке оно появится в 2020 году или позже, если вина выдержанные", - считает Александр Ставцев, руководитель информационного центра WineRetail.

Вино церковного производства вполне сможет найти своего клиента, считает Павел Швец, владелец винодельни Uppa Winery (Севастополь).

"В России много верующих людей, которые регулярно ходят в церковь", - объясняет Швец. Кроме того, вино может использоваться на мероприятиях, которые проводит церковь.

По словам Волкова, церковное виноделие - это "добрая, хорошая и правильная традиция". "У церковного виноделия очень древние корни. Все европейское виноделие происходит из церковных подвалов", - говорит Волков.

В южных епархиях России уже есть опыт производства вина, но в небольших объемах, отмечает Волков.

"Это производства "гаражного" сегмента - для себя, для богослужения. Некоторые монастыри размещают заказ на производство вина, которое потом продают под своей маркой", - рассказал он. Это и сухие, и крепленые красные сладкие вина, добавил Волков.

Насколько успешным "вино от РПЦ" будет среди потребителей в комментарии Би-би-си оценил вице-президент компании-дистрибьютора вин Simple Анатолий Корнеев: "Продать на рынке можно все. Завоевать его надолго несколько сложнее. Залогом будет не РПЦ, хотя это может быть и привлекательным элементом маркетинга в России. Противоречия "церковь - алкоголь" нет - [в данном случае] это, скорее, "церковь - вино, символ".

Где РПЦ выращивает виноград?

Виноградники РПЦ расположены в селе Дивноморское Краснодарского края. Там же находится и Синодальный духовно-административный и культурный центр Русской православной церкви на юге России, который СМИ называли "резиденцией патриарха".

В центре есть зал заседаний священного синода, покои патриарха и постоянных членов синода.

ООО "Мезыбь" принадлежит 70 га сельскохозяйственных земель в этом районе. Если все земли будут заняты виноградом, это будет хозяйство среднего размера, считает Ставцев из WineRetail.

По сравнению с винодельнями, появившимися в Крыму и Краснодарском крае в последнее время, это будет достаточно крупное производство, полагает Швец.

По подсчетам Ставцева, такая винодельня сможет выпускать 400-500 тысяч бутылок в год. "Это приличный объем, не бутиковый", - оценил он.

Сельскохозяйственные земли для выращивания винограда церковь получила в 2009-2014 годах от частных компаний и физических лиц, писало издание РБК.

Один из бывших владельцев участков рассказал тогда, что несколько лет назад его якобы "в добровольно-принудительном порядке" попросили продать землю, а покупатели при этом говорили, что хотят купить участок для передачи патриархии в качестве благотворительной помощи - и предложили цену, которая его "полностью устроила".

По соседству с виноградниками РПЦ расположены земли АО "Апекс Юг", которое тоже специализируется на выращивании винограда, уточняло издание РБК. По данным СПАРК, в 2014 году его собственником был Николай Егоров, однокурсник Владимира Путина, соучредитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры". Нынешний владелец компании не раскрывается.

В 15 км от угодий РПЦ находятся виноградники компании "Усадьба Дивноморское". С конца 2018 года они принадлежат бизнесменам Геннадию Тимченко, давнему другу президента Путина, и Владимиру Колбину, писали "Ведомости". По данным издания, Колбин может быть сыном петербургского предпринимателя Петра Колбина, которого телеканал "Дождь" называл другом Путина.

Виноградники "Усадьба Дивноморское" расположены рядом с объектом, который в СМИ стали называть "дворцом Путина". Петербургский предприниматель Сергей Колесников в письме Дмитрию Медведеву в 2010 году рассказывал, что комплекс зданий якобы строился специально для Путина. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отрицал это.