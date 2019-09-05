Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фотографию, вызвавшую огромный интерес к Несси, сделали в 1934 году. Позже выяснилось, что это фейк

Лох-несское чудовище, скорее всего, было гигантским угрем, заявили ученые из Новой Зеландии, решившие составить каталог флоры и фауны озера Лох-Несс.

Для этого они взяли 250 проб воды в разных частях озера и изучили состав обнаруженной в ней ДНК. Выяснилось, что никаких крупных животных в озере нет и, скорее всего, не было.

Не нашли следов плезиозавров (некоторые полагали, что Несси мог быть динозавром) и даже крупной рыбы типа лосося. Единственным животным в озере, которое могло достигать крупных размеров, был угорь.

Исключили они и версии о том, что миф о чудовище родился из-за огромных сомов или какой-то другой крупной рыбы, например, заблудившейся гренландской полярной акулы.

Ученые не искали следы лох-несского чудовища, их целью было подробное изучение флоры и фауны Лох-Несса.

Но участвовавший в исследовании генетик Нил Геммелл в беседе с Би-би-си поделился своими мыслями и о Несси.

"Мы не нашли в анализах ДНК никаких следов существа, даже отдаленно похожего [на динозавра], так что, извините, мне кажется, что версия с плезиозавром несостоятельна", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Плезиозавром Несси тоже быть не могла, говорят ученые

"Но в воде очень много ДНК угря. В Лох-Нессе водится много этой рыбы, мы нашли ДНК в образцах из всех частей озера", - предполагает исследователь.

"Само количество генетического материала позволяет предположить, что угри в озере достигают огромных размеров, - добавил Ник Геммелл.- Мы не можем исключать, что существо, которое люди здесь видели, и которое считают лох-несским чудовищем - это угорь".

Основная масса угрей появляется в озерах и реках Шотландии из Саргассова моря, где нерестится эта рыба. В процессе миграции они преодолевают около пяти тысяч километров.

Охотник на Несси не впечатлен

Стив Фелтхем - один из охотников на Несси, попавший в Книгу рекордов Гиннеса за самое долгое дежурство у берегов озера. На его сайте говорится, что в ожидании Несси он проводит на берегу озера каждый день с 1991 года.

Правообладатель иллюстрации Ness District Salmon Fishery Board Image caption Каждый год в Шотландию приплывают угри из Саргассова моря

Фелтхема предположение об угрях совсем не впечатлило. "12-летний ребенок вам расскажет, что в озере водятся угри. Я сам их там ловил, когда мне было 12", - говорит он.

Гари Кэмпбелл, еще один энтузиаст этого мифа, регистрирует каждое сообщение о появлении Несси на поверхности озера. Каждый год около десяти человек рассказывают ему, что они видели что-то таинственное в водах Лох-Несса.

Он говорит, что рад появлению новых исследований, но считает, что находки ученых не повлияют на популярность озера у туристов. "Лох-несское чудовище превратилось в мировую знаменитость", - констатирует Кэмпбелл.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ученые взяли образцы воды из разных частей озера

Первое упоминание о лох-несском чудовище относится еще к 565 году, когда, согласно апокрифу, ирландский монах и миссионер Кримтан (Святой Колумба) увидел странное водное чудище.

Интерес к Несси начал набирать обороты в 30-е годы ХХ века, когда газеты опубликовали несколько фотографий таинственного существа, а одна из них даже написала, что есть очевидцы, якобы видевшие, как оно перебежало дорогу.

В 1933 году редактор газеты Inverness Courier придумал назвать это существо лох-несским чудовищем. Так и родился этот миф.