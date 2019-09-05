США урежут проекты по сдерживанию России ради "стены Трампа"

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Министр обороны США Марк Эспер санкционировал выделение 3,6 млрд долларов из бюджета Пентагона на строительство "стены Трампа" на границе с Мексикой. Для этого придется выделить меньше денег на проекты, связанные со сдерживанием России.

В опубликованном в среду письме глава Пентагона перечисляет 127 объектов, финансирование которых урежут для постройки стены. В заявлении главы Пентагона при этом говорится, что финансирование проектов не отменяется, а откладывается.

Это проекты Пентагона, расположенные в 23 штатах США, трех заморских территориях и 20 зарубежных странах. Проекты еще примерно на миллиард долларов, вероятно, придется отменить полностью.

Примерно 770 млн долларов финансирования выведут из европейских проектов, часть которых связана со сдерживанием России. Так, финансирование потеряют проекты по созданию тренировочного центра и центра операций спецназа в Эстонии и пять проектов по созданию военной инфраструктуры в Польше.

Пострадает девять проектов по постройке школ на американских военных базах по всему миру.

Больше других потеряют проекты Пентагона на заморской территории Гуам и на Виргинских островах - у них отнимут в сумме почти 700 миллионов долларов. В Пуэрто-Рико лишатся финансирования проекты по восстановлению баз после урагана "Мария", который обрушился на остров в 2017 году.

Куда пойдут деньги?

На 3,6 млрд долларов планируют построить 280 километров стены.

В июле этого года Верховный суд США заявил, что президент Дональд Трамп имеет право выделить 2,5 млрд долларов из бюджета Пентагона на строительство участков стены на границе с Мексикой. Президенту удалось вывести эти деньги из военного бюджета в обход конгресса после того, как он ввел в США чрезвычайное положение.

Несколько штатов оспорили право Трампа выделять деньги на стену в суде, посчитав это превышением полномочий, но Верховный суд занял сторону президента.

Демократы в конгрессе регулярно критикуют инициативу Трампа. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что Трамп готов подорвать планы военного финансирования "ради собственного эго".

Трамп уже заявил, что будет баллотироваться в президенты в 2020 году. Построить стену для него теперь - дело принципа, считает аналитик Би-би-си Энтони Зуркер.

Решение потратить военный бюджет на стену "может иметь политические последствия для президента, но он явно считает, что ущерб от невыполнения предвыборных обещаний 2016 года будет серьезнее, даже если проект будут финансировать американские налогоплательщики, а не Мексика. Разочаровать избирателей - куда более серьезный риск", - говорит Зуркер.

"Трамп уже выкладывал в "Твиттер" съемки стены с воздуха (на самом деле это были просто барьеры). Его цель - снять еще больше видео, чтобы было что с улыбкой показывать избирателям на начальных этапах президентской кампании-2020", - полагает обозреватель Би-би-си.

Строительство стены было главным обещанием в ходе избирательной кампании Трампа на президентских выборах 2016 года.

Общая стоимость сооружения такой стены на протяжении всех 3200 км границы США с Мексикой, по правительственным оценкам, составит 23 млрд долларов.