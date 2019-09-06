Image caption Шанышер - автор идеи

Видеоклип #Susamam ("Не могу молчать"), записанный 18 турецкими рэперами, стал сенсацией соцсетей.

Почти 15-минутный клип за 12 часов набрал больше двух миллионов просмотров.

В "Твиттере" хэштег #Susamam с более 300 тыс. сообщений вышел в топ обсуждаемых тем.

В клипе рэперы затронули самые горячие и больные для современного турецкого общества темы: от сирийского кризиса с беженцами и домашнего насилия до социальной несправедливости, протестов в парке Гези 2013 года, прав человека и судьбы бездомных животных.

Критика жестких действий правительства в отношении журналистов, оппозиции и любого, кто не согласен с властью, выразилась и в тексте, и в названии клипа - "Не могу молчать".

Идея снять такой клип пришла в голову рэперу Шанышеру, рассказал Турецкой службе Би-би-си один из исполнителей, Камуфле.

Image caption Камуфле - один из рэперов, участвовавших в записи клипа

Согласно замыслу авторов, 20 исполнителей должны были записать 20 разных треков, после чего их нужно было сложить в один клип. На переговоры с теми, кто решил участвовать в проекте, и сводку треков ушло два месяца.

Каждый из исполнителей записал собственное видео на заранее согласованную тему, а потом Шанышер свел их в единое целое.

Получилась мозаика сегодняшней жизни в Турции, честное и откровенное описание того, что волнует всех.