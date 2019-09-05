В Неаполе задержали топ-менеджера "Ростеха". Путин недоволен

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В Италии арестован Александр Коршунов, директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации, которая входит в "Ростех". Президент России Владимир Путин заявил, что это может быть связано с конкурентной борьбой, и напомнил, что ОДК "сделала новый российский двигатель".

Что узнали СМИ

Первым о задержании Коршунова сообщило петербургское издание "Фонтанка". По его данным, директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), входящая в госкорпорацию "Ростех", был задержан в понедельник, 3 сентября в аэропорту Неаполя после прилета из Москвы.

Это было сделано по запросу США, топ-менеджера предприятия "Ростеха" подозревают в экономической разведдеятельности, пишет "Фонтанка".

Газета "Ведомости", ссылаясь на источник в оборонной промышленности, сообщает, что Коршунов прилетел в Неаполь вместе с женой на отдых.

Ему инкриминируется хищение интеллектуальной собственности и документов компании General Electric, которые якобы планировалось использовать в интересах российской программы ПД-14, утверждает издание. Эта программа предусматривает создание авиационного двигателя, который будет устанавливаться на новые российские среднемагистральные самолеты МС-21.

По словам собеседника "Ведомостей", в четверг, 5 сентября, в Италии должно состояться первое заседание суда по вопросу об экстрадиции Коршунова в США.

Что говорят в "Ростехе"

"Мы разбираемся в ситуации. Для этого задействованы дипломатические каналы, ведется работа по линии посольства и представительства корпорации", - говорится в сообщении "Ростеха".

"Ему оказывается вся необходимая помощь и юридическая поддержка", - заявили в свою очередь в МИД России.

По данным министерства, Коршунов был задержан не 3 сентября, как пишет "Фонтанка", а 31 августа. МИД подтвердил, что в аэропорту Неаполя топ-менеджера задержали на основании международного ордера, выданного США".

Что сказал Путин

Вскоре после новостей о задержании топ-менеджера "Ростеха" в Италии их прокомментировал президент России Владимир Путин. Его спросил об этом на заседании Восточного экономического форума во Владивостоке модератор сессии журналист Сергей Брилев.

"Это очень плохая практика. Они [подобные ситуации] осложняют наши двусторонние отношения [с США]. Говорю без всяких шуток, без иронии", - сказал Путин.

"Есть все основания полагать, что это связано подчас и с конкурентной борьбой", - выдвинул свою версию российский президент. В то же время он допустил, что, "наверное, есть какие-то криминальные проявления".

Коршунова Путин назвал человеком, который "работает в двигателестроительной корпорации с намеками на то, что он занимался кражей каких-то там секретов".

"Здесь мы знаем - ОДК сделала новый российский двигатель. Делала долго. Это первый наш высокотехнологичный продукт за 28 лет, - продолжил президент России. - Мы заключили контракт с итальянской фирмой для консультаций, это естественная мировая практика".

МИД России вслед за Путиным также назвал задержание топ-менеджера из системы "Ростеха" "примером недобросовестной конкуренции".

Кто такой Коршунов

Коршунову 57 лет, говорится на сайте ОДК. Он окончил Московский энергетический институт и Дипломатическую академию МИД СССР.

Был вице-консулом генконсульства России в Турции и вторым секретарем МИД России. В 2017-2018 годах занимал пост вице-президента ВЭБа по авиационно-космическим программам.

ОДК - крупнейший двигателестроительный холдинг России. На его предприятиях производятся силовые установки для авиационной, космической и морской техники, а также для нефтегазовой промышленности.