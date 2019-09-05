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ООО "Флай авто" подало иск к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в Арбитражный суд Москвы. Сумма иска - 1 млрд рублей. Соответчиком указан телеканал "Дождь".

Иск зарегистрирован в четверг, 5 сентября. В качестве третьего лица, привлеченного к делу, в карточке иска указан телеканал "Дождь". На это обратило внимание агентство Интерфакс.

ООО "Флай авто" зарегистрировано в Москве в 2011 году, оно на 100% принадлежит Леухину Дмитрию Борисовичу. Компания специализируется на "аренде и лизинге легковых автомобилей и легких автотранспортных средств". Леухин - член комитета по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты, пишут "Ведомости".

Как сообщает РИА Новости, в его распоряжении оказалась копия иска. "Массовые беспорядки, которые прошли в Москве 27 июля, 3 августа и 10 августа... причинили убытки ООО "Флай авто", осуществляющему деятельность по прокату автомобилей, в том числе, бизнес и премиум класса", - говорится в нем.

Истец просит взыскать с ФБК 410,7 млн рублей упущенной выгоды от отмененных клиентами заказов, 185,3 млн рублей штрафных санкций со стороны клиентов за непредоставление автомобилей, 17 млн рублей расходов на горючее в связи с изменением маршрутов, еще 187 млн рублей за повреждение автомобилей 10 августа и 200 млн рублей в качестве компенсации ущерба деловой репутации.

Иск к производству пока не принят.

Плюс люди в масках

На этом фоне в четверг в ФБК пришли люди в масках. Об этом сообщил соратник Навального Леонид Волков. По его данным, они также пришли в студию канала "Навальный Live" и московский штаб Навального.

Пропустить Twitter пост , автор: @leonidvolkov Люди в масках одновременно пришли в ФБК, в студию канала @navalnylive и в московский штаб Навального.

Обыск.



Очевидно главная цель — сорвать прямой эфир Навального (который должен через 50 минут начаться), не дать еще раз сказать про Умное голосование на широкую аудиторию pic.twitter.com/ICjNyoTVKB — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 5 сентября 2019 г.

8 сентября состоятся выборы в Мосгордуму. Соратники Навального призывают голосовать против кандидатов от власти и запустили проект "Умное голосование", цель которого - скоординировать голосование за одного из других кандидатов.

Сам Навальный записал видео из коридора ФБК, пояснив, что он шел из одного из помещения в другое, когда пришли визитеры.

Волонтера штаба Алексея Навального Александру ​Калистратову, заместителя главы штаба Михаила Савкова и посетителя Дмитрия Гончарова задержали во время лекции для наблюдателей на выборах и доставили в отдел полиции по Мещанскому району Москвы, сообщила "Медиазоне" Калистратова.

23 августа Навальный вышел из спецприемника, где он отбывал 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга. В разгар протестов в отношении руководства ФБК было возбуждено уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей. 8 августа в фонде прошли обыски по этому делу.

Кто успел раньше?

Это не первый иск, связанный с московскими протестами.

Первыми в суды Москвы общей юрисдикции обратились городские предприятия ГУП "Мосгортранс" (просит возместить взыскать ущерб из-за простоя транспорта в 1,2 млн рублей) и ГБУ Москвы "Автомобильные дороги" (ущерб в 11,5 млн рублей).

ГУП "Московский метрополитен" также подало иск - к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму, снятие которых с выборов стало поводом для протестов. Ответчиками стали Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов, а также незарегистрированные кандидаты Илья Яшин, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов и Александр Соловьев.

В исковом заявлении было сказано, что в день несогласованной акции метро пришлось привлечь к работе больше сотрудников. Сумма иска составила 53 тыс. 642 рубля.

Кроме того, три иска подавала служба такси ООО "М.Такси коммуникации" - к Яшину, Галяминой и Соловьеву. Ущерб от акций 27 июля, 3 и 10 августа там оценили более чем в 787 тысяч рублей.

Большой резонанс в соцсетях вызвали иски ООО "Анкор", которому принадлежит ресторан "Армения" на Тверской улице, рядом с котором 27 июля собрались протестующие. "Анкор" потребовал взыскать с Яшина, Галяминой, Любови Соболь и других оппозиционеров ущерб в виде упущенной выгоды в 550 тыс. рублей.

К концу августа сумма исков к организаторам протестов в Москве превысила 14 млн рублей.