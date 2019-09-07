Обмен заключенными между Москвой и Киевом: что известно

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Автобус с участниками обмена выезжает из ворот "Лефортово"

В субботу между Россией и Украиной начался давно ожидавшийся обмен заключенными. Самолет с символикой Украины прибыл в московский аэропорт "Внуково", а в киевском аэропорту "Борисполь" приземлился самолет специального летного отряда (СЛО) "Россия".

Как передает корреспондент Интерфакса, утром в субботу самолет с ливреей в виде украинского флага приземлился во "Внуково" и причалил к перрону правительственного терминала "Внуково-2".

К украинскому самолету во "Внуково" подъехали два автобуса. Ранее аналогичные автобусы, предположительно с украинцами-участниками обмена, покинули СИЗО "Лефортово" в Москве.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель группы адвокатов Николай Полозов, все украинские моряки, задержанные в Керченском проливе, вернутся домой. Они, по его словам, доставлены из СИЗО "Лефортово" в аэропорт "Внуково" и ожидают вылета в Киев.

"Украине будут выданы все 24 моряка, включая сотрудников СБУ", - приводит его слова агентство.

Самолет с символикой Украины пока остается на земле.

Между тем, как сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал "РЕН ТВ", автобусы с задержанными на Украине гражданами России прибыли в аэропорт Борисполь.

"Колонна автобусов с задержанными на Украине российскими гражданами прибыла в аэропорт "Борисполь", - говорится в сообщении сайта телеканала в субботу.

Российские агентства со ссылкой на сервис Flightradar 24 сообщали, что в киевском аэропорту "Борисполь" приземлился самолет специального летного отряда (СЛО) "Россия" Ту-204.

Кто в списках

Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщает, что обмен планировалось провести по формуле "35 на 35", однако в списки могут быть внесены коррективы.

"В списки для выдачи Украине были включены 24 моряка, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе, и еще 11 заключенных, в числе которых украинский режиссер Олег Сенцов", - цитирует агентство свой источник.

"Киев планировал передать Москве главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, свидетеля по делу крушения рейса MH17 Владимира Цемаха, а также бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Максима Одинцова и Александра Баранова, осуждённых за госизмену и дезертирство", - сказал источник.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Два автобуса была подогнаны в субботу утром к СИЗО "Лефортово" в Москве

Как готовились к обмену

Об активизации переговоров об обмене между Москвой и Киевом СМИ начали сообщать в августе. 23 августа газета "Коммерсант" писала, что до конца месяца обмен планируется совершить по формуле "33 на 33" - 33 россиян на 33 украинцев, в том числе всех 24 моряков, задержанных в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.

При этом издание подчеркивало, что обмен не затронет Олега Сенцова, который в 2015 году был осужден в России на 20 лет по обвинению в терроризме. Однако 29 августа российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Сенцов этапирован из колонии Ямало-Ненецкого автономного округа в Москву.

За день до этого Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения руководителю РИА Новости-Украина Кириллу Вышинскому, обвиняемому в госизмене. Его отпустили из СИЗО под личное обязательство. Вышинский неоднократно заявлял, что не намерен участвовать в обмене, однако вскоре после суда пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган обнародовала фотокопию заявления, в котором от его лица дается согласие на участие во "взаимном освобождении лиц" и подтверждается готовность выехать за пределы Украины.

"Коммерсант" со ссылкой на источник в окружении Зеленского писал, что договоренность об обмене была достигнута после первого телефонного разговора президентов России и Украины, который состоялся 11 июля.

В ночь на 30 августа в ряде российских и украинских СМИ начали появляться сообщения о том, что обмен заключенными между Москвой и Киевом состоялся. Они ссылались на сообщение сотрудницы Верховной рады Украины Анны Исламовой в "Фейсбуке", репост которого сделал новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Однако киевские власти эту информацию не подтверждали, а в Москве и вовсе не комментировали ситуацию. Агентство Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщало, что обмен пока не начался, так как нужно время для оформления документов.

Днем 30 августа в Москву прилетели лидеры украинской партии "Оппозиционная платформа" Виктор Медведчук и Вадим Рабинович, которые рассказали, что посетили в СИЗО "Лефортово" осужденных в России украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха.

Собеседник русской службы Би-би-си, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что 30 августа обмен не состоялся из-за того, что российская сторона в последний момент потребовала освобождения Владимира Цемаха, командовавшего ПВО города Снежное в тот момент, когда рядом с этим городом 17 июля 2014 года был сбит малаизийский "Боинг".

О том, что подразделения Сил специальных операций (ССО) вооруженных сил Украины провели на территории самопровозглашенной ДНР операцию по задержанию Цемаха, в начале июля рассказала Русская служба Би-би-си.

3 сентября суд продлил арест Цемаха, но через день, 5 сентября, принял решение освободить его из-под стражи. В этот же день появились сообщения о том, что Украина согласилась внести его в список обмениваемых лиц.

5 сентября Медведчук прилетел и во Владивосток, где проходил Восточный экономический форум (ВЭФ). Он заявил, что переговоры об обмене заключенными между Россией и Украиной близятся к завершению, и сказал, что хотел бы встретиться с президентом России.

Сам Путин на одном из заседаний форума заявил, что Россия подходит к "финализации" переговоров с Украиной по поводу обмена пленными, и отметил, что обмен будет "масштабным". При этом Путин отметил, что России "достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей", но фамилий их не назвал.