Банк России снизил ставку до 7%. В последний раз такой уровень был в 2014 году

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Банк России в третий раз за год снизил ключевую ставку с 7,25% до 7% - это самый низкий уровень с 2014 года. ЦБ снижает ставку на фоне сезонного падения цен и слабого роста экономики.

В последний раз ставка находилась на таком уровне в начале 2014 года. В марте 2014 года ставка была повышена с 5,5% как раз до 7%.

"В этих условиях и с учетом фактической динамики инфляции Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2-4,7 до 4,0-4,5%", - говорится в пресс-релизе регулятора.

В этот период США и европейские страны начали вводить против России санкции, цены на нефть - падать, а рубль - дешеветь вслед за нефтью.

Это привело к витку роста потребительских цен в России и заставило ЦБ сперва плавно увеличивать ставку, а затем резко повысить ее в декабре. За одну ночь она была внезапно с 10,5% до 17%.

Экономисты в своих отчетах предупреждают, что сейчас перед ЦБ стоят похожие риски. Главным из них может стать возможность введения новых санкций.

От ставки ЦБ зависит стоимость кредитов в экономике. Кредиты в этом году подешевели по сравнению с концом 2018 года.

Если в январе ставка по кредиту на срок до года составляла в среднем, по статистике ЦБ, 15,95%, то в июне уже - 15,25%.

В теории снижение ставок должно сделать финансовые ресурсы для бизнеса и населения более доступным, а это должно ускорить рост экономики. В России этот механизм может не сработать из-за мер ЦБ по ограничению кредитования.

Почему ЦБ снизил ставку?

В августе потребительские цены снизилась на 0,2% к июлю, а продукты питания подешевели на 0,9%. Здесь играет роль сезонность: в конце лета цены на овощи и фрукты падают на фоне нового урожая.

Так, в августе почти на 25% подешевели помидоры, более чем на 22% картофель и морковь, а огурцы - на 12%, показывают данные Росстата.

В этом году снижение цен было гораздо более ярко выраженным, чем в прошлом, пишут аналитики Райффайзенбанка. В банке уверены, что это станет для регулятора одним из факторов для снижения ставки.

В годовом выражении в августе инфляция составила 4,3% - это все еще выше цели ЦБ в 4%. В этом году ЦБ уже дважды снизил прогноз по инфляции: в июне ЦБ сообщил, что в конце года инфляция станет 4,2-4,7% против 4,7-5,2% в более раннем прогнозе.

Министерство экономического развития в конце августа резко снизило прогноз по инфляции до 3,8% на конец этого года и до 3% в 2020 году. Глава ведомства Максим Орешкин объяснял, что инфляция замедляется из-за слабого спроса и замедления потребительского кредитования на фоне ужесточения регулирования со стороны ЦБ.

Помимо фактической инфляции, ЦБ следит и за инфляционными ожиданиями населения, то есть тем, какого роста цен ждут россияне в ближайшие 12 месяцев. В августе эти ожидания улучшились: население ожидает, что цены вырастут на 9,1% - это самое низкое значение с тех пор, как правительство объявило о повышении НДС в прошлом году.

В целом экономика России в этом году растет довольно слабо. В первом полугодии рост составил всего 0,7%.

Что будет дальше?

За последний месяц внешние условия существенно ухудшились, пишет главный экономист банка Nordea Татьяна Евдокимова. Главным фактором стало обострение торговых споров между США и Китаем, на фоне которого начали падать цены на нефть и мировые рынки. За август нефть подешевела почти на 6% по сравнению с концом июля, а курс доллара вырос почти на 2 рубля.

В Росбанке также уверены, что в дальнейшем на решения ЦБ будет влияет ситуация, связанная с санкциями. В июле в США палата представителей утвердила законопроект об оборонном бюджете, в котором есть поправка о запрете на операции с российским госдолгом.

Еще одним фактором может стать Фонд национального благосостояния, средства в которой пока нельзя тратить. Однако, по прогнозу министерства финансов, к концу года в фонде будет сумма, равная 7% ВВП. После этого, формально деньги из фонда можно начать тратить. Это может ускорить рост экономики, но также привести и к ускорению роста цен.

К концу сентября, по мнению Росбанка может появиться предварительное решение о том, как тратить ФНБ.