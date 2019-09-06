Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency

Вынесли все

В четверг вечером соратники оппозиционера Алексея Навального сообщили об обысках в Фонде борьбы с коррупцией, а также в студии канала "Навальный.Live" и в московском штабе оппозиционера. Официальной информации об обысках нет.

Как сообщили сторонники оппозиционера, проводить обыск пришли люди в масках; дверь в офис "Навальный.Live" выломали, а камеры наблюдения заклеили. У сотрудников фонда переписали паспортные данные, а у наблюдателей, собравшихся на лекцию в штабе, отобрали телефоны.

Сам Навальный в интервью телеканалу "Дождь" связал произошедшее в ФБК с выборами в Мосгордуму, которые пройдут в воскресенье, и попыткой сорвать "Умное голосование".

Обыски завершились после полуночи. "Все вынесено, перевернуто, выворочено. Оценить полностью материальный ущерб пока невозможно. Все сотрудники на свободе", - написала в "Твиттере" незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь.

Ранее в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией было возбуждено уголовное дело об отмывании 1 миллиарда рублей. 8 августа в ФБК уже прошли обыски по этому делу. Суд также велел наложить обеспечительный арест на 75 миллионов рублей на счетах ФБК.

Примерные заключенные

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption Кокорину и Мамаеву выделили ежедневно полтора часа для тренировок на футбольном поле

Алексеевский райсуд Белгородской области рассмотрит ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также брата Кокорина Кирилла, осужденных за две драки в Москве. Руководство колонии намерено дать им положительную характеристику, поскольку "спортсмены зарекомендовали себя в колонии с положительной стороны, в частности, вели пропаганду здорового образа жизни". Заседание пройдет в закрытом режиме.

Шотландия vs Россия

На стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго вечером пройдет отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Шотландии и России. Поддержать сборную России приехали около 500 болельщиков - для них на стадионе выделен отдельный сектор. Сборные России и Шотландии встречались всего два раза, последний - 25 лет назад. Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Одним из них был выбран Санкт-Петербург.

Правообладатель иллюстрации AFP

Безответственное поведение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытается понять, что ему делать дальше - он одновременно хочет вывести страну из ЕС к 31 октября, и провести досрочные выборы. На его пути стоят депутаты парламента, которые не согласны ни с тем, ни с другим. Что Джонсону теперь делать? - спрашивает Daily Mail.

Если парламент одобрит законопроект, требующий от премьер-министра добиться отсрочки "брексита", то после 19 октября ему придется ехать в Брюссель и умолять европейских политиков согласиться на это.

В понедельник парламент вновь обсудит вопрос досрочных выборов, но оппозиция уже заявила, что проголосует против, а для досрочных выборов нужна поддержка двух третей депутатов.

У Бориса Джонсона есть альтернатива - выдвинуть вотум недоверия своему собственному правительству, так как для этого требуется лишь простое большинство, и объявить выборы. Или же он просто может уйти в отставку с поста премьера, но остаться во главе Консервативной партии.

Джонсон прав, призывая к досрочным выборам, пишет Times. Депутаты парламента, которые блокируют все его планы, действуют в интересах своих партий, а не в интересах всей страны. Тем самым парламентарии добиваются того, что Британия останется без эффективного правительства в момент национального кризиса. Это безответственно.

Но чем дольше будет продолжаться этот кризис, тем больше пострадают британская экономика, общество и репутация страны на международной арене. Если парламент этого созыва не может найти выход, он должен самораспуститься и вернуть голос народу.

Да, возможно, после досрочных выборов ни одна из партий не заручится большинством мест в парламенте, в таком случае будет необходимо либо провести еще одни выборы, либо повторный референдум.

Новые выборы не выведут страну из тупика, так как никто больше не слушает аргументов своих оппонентов в том, что касается вопроса отношений с Европой, пишет Financial Times. Скорее всего, внеочередные выборы так и оставят страну в политическом тупике.

Остается лишь надеяться, что Борис Джонсон будет вынужден уйти со своего поста, после чего будет проведен повторный референдум. Да, в какой-то момент остальные 27 стран ЕС могут потерять терпение, и их можно будет понять.

Борис Джонсон обещал "вернуть контроль" Лондону. Сейчас он сам теряет контроль.

"Как сейчас относятся европейские политики к "брекситу"? - спрашивает Financial Times. Большинство занимает все более и более жесткую позицию, отвечает газета. Они не согласятся на требования Бориса Джонсона и больше не хотят отсрочки "брексита". Они потеряли терпение и хотят, чтобы Великобритания вышла из ЕС как можно скорее.

Русский лосось захватывает Британию

Тихоокеанские лососи, обитающие в России, добрались до британского побережья и угрожают выживанию местному виду атлантического лосося, пишет Daily Mail.

В 2017 году в британских водах было замечено рекордное количество этих рыб, которые благополучно метали тут свою икру.

На репродуктивный цикл тихоокеанскому лососю требуется два года, и служба охраны дикой природы предупреждает, что "захватчиков" из России в этом году будет больше.

Проблема заключается в том, что они могут принести с собой неизвестные местным лососям заболевания, а также будут конкурировать с ними в поисках пищи.

Эти лососи, также известные как горбуша, живут у берегов Аляски и Канады, но в 1960-е годы они были выпущены в сибирские реки и стали распространятся оттуда на запад.

Британское агентство по охране природы советует рыбакам, поймавшим этих рыб, не возвращать их в воду, как это принято в Британии, а сообщить об этом властям, сфотографировать добычу, а потом заморозить рыбу.

Кража американских секретов

В Неаполе в четверг арестовали директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в "Ростех") Александра Коршунова. Власти США подозревают его в краже коммерческих секретов американской компании GE Aviation с целью усовершенствования конструкции российских двигателей, сообщил американский минюст. Вместе с ним по делу проходит гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки, который, по данным американских властей, ранее занимал руководящую должность на дочернем предприятии GE Aviation и отвечал за бизнес в Китае, России и Азии.

Знакомства в "Фейсбуке"

Правообладатель иллюстрации Facebook

Социальная сеть Facebook запустила в США сервис для знакомств Facebook Dating. Он встроен в приложение соцсети и синхронизируется с "Инстаграмом", однако профиль для знакомств работает независимо от основного профиля.

Основываясь на предпочтениях пользователя, сервис предлагает потенциальных партнеров из тех, кто также присутствует на Facebook Dating. При этом сервис не показывает пользователю его друзей на "Фейсбуке", но в случае симпатии можно воспользоваться функцией Secret Crush и добавить кого-то из друзей в секретный список. Если симпатия взаимна, приложение сообщит об этом.

Глава Facebook Марк Цукерберг говорил, что сервис знакомств создан для "настоящих, длительных отношений, а не только для секса". Facebook Dating уже доступен в Латинской Америке и некоторых странах Юго-Восточной Азии. В Европе сервис заработает в начале 2020 года.

Правообладатель иллюстрации UNIAN

Почитайте интервью корреспондента Би-би-си Святослава Хоменко с мэром Киева Виталием Кличко.

Media playback is unsupported on your device Принцесса Шарлотта в первый раз пошла в школу

Дайджест подготовили Борис Максимов и Олег Михайлов