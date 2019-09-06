Умер Роберт Мугабе - символ освободительной борьбы, ставший тираном

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В возрасте 95 лет скончался Роберт Мугабе, символ освободительной борьбы Юга Африки и бессменный лидер Зимбабве, чье правление на протяжении почти 40 лет скатилось в тиранию.

Его преемник, нынешний президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, назвал его "панафриканистом и отцом-основателем Зимбабве, посвятившим свою жизнь освобождению своего народа и борьбе за его права".

Как подтвердила Би-би-си семья Мугабе, он скончался после болезни в больнице в Сингапуре, где находился на лечении с апреля этого года.

Мугабе был отстранен от власти в ходе военного переворота в ноябре 2017 года, что вылилось в уличное ликование по всей стране не меньшего масштаба, чем 37 лет назад, когда он стал демократически избранным премьер-министром свободной страны.

Его уход, безусловно, знаменует собой конец эпохи, однако еще при жизни Мугабе превратился в неоднозначную фигуру не только у себя в стране, но и на всем африканском континенте.

Учитель по призванию

Media playback is unsupported on your device Роберт Мугабе - революционер, тиран и друг Москвы

Роберт Мугабе родился 21 февраля 1924 года неподалеку от столицы тогдашней Родезии, а ныне Зимбабве, Солсбери, впоследствии переименованной в Хараре, в семье рабочего и учительницы. Его отец оставил семью, когда Роберт был еще ребенком, и его растила одна мать.

Мугабе стал дипломированным учителем и некоторое время преподавал в соседней Гане, уже освободившейся в конце 1950-х от колониального правления.

Затем, в 1960-м году, он вернулся на родину, где вступил в ряды боровшейся за независимость Родезии Национальной демократической партии, а после ее запрета властями стал одним из основателей новой партии - Африканского национального союза Зимбабве (ZANU), и ее первым генеральным секретарем.

В 1964 году его посадили в тюрьму больше чем на 10 лет за критику властей Родезии. В тюрьме он занимался самообразованием и продолжил бороться за независимость своей страны из соседнего Мозамбика, куда бежал после своего освобождения в 1974 году.

Когда в 1980-м после многих лет активной политической борьбы и повстанческой деятельности Зимбабве была провозглашена независимой, Мугабе выиграл первые демократические выборы, став премьер-министром и обещав белому меньшинству равные права с коренным населением.

В 1987 году парламент страны принял поправку к конституции, по которой должность премьера упразднялась и власть сосредотачивалась в руках президента, которым единогласно был избран Роберт Мугабе.

Первые годы его правления принесли народу Зимбабве доступ к здравоохранению, всеобщую грамотность, образование и экономическое процветание - на зависть многим другим африканским странам.

Media playback is unsupported on your device Роберт Мугабе - народный герой Зимбабве или диктатор?

Вместе с тем Мугабе обвиняли в жестком подавлении оппозиции, возглавляемой Джошуа Нкомо из партии ZAPU (Союз Африканского народа Зимбабве), подтасовке выборов в 2002 году и последовавшей насильственной экспроприации фермерских хозяйств и земель у белых фермеров.

Считается, что именно эта реформа привела к экономическому кризису в стране.

В 2007 году в стране началась гиперинфляция, которая на пике оценивалась в десятки миллиардов процентов в месяц. Два года спустя власти приняли решение прекратить печать собственной валюты, вместо нее использовались иностранные.

Последние годы правления Мугабе характеризовались высоким уровнем коррупции и многочисленными нарушениями прав человека.

Политические оппоненты, активисты и журналисты подвергались преследованиям; более 200 человек погибло во время протестов, развернувшихся после выборов 2008 года, на которых, как полагали наблюдатели, Мугабе украл голоса у своего противника, лидера Движения за демократические перемены Моргана Цвангираи.

Столь долгое и временами неоднозначное правление Мугабе родило в СМИ образ деспотичного самодура, однако многие из тех, кто его знал или сталкивался с ним лично, говорили о чрезвычайной образованности и интеллекте Мугабе.

Он всегда горел идеей образования для всех и, как пишет в своей книге "Обед с Мугабе" (Dinner With Mugabe) южноафриканская журналистка Хайди Олланд, лично учил грамоте сотрудников парламента, чтобы помочь им сдать экзамены.

Профессор Стивен Чан из Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета отмечает, что Мугабе неоднократно вводил в краску Запад своей искусной дипломатией.

Роберт Мугабе был прекрасным оратором, его слова могли зажечь и вдохновить толпу подобно рок-гимну.

"Если ты был моим врагом, то теперь ты мой друг. Если ты меня ненавидел, то теперь ты не сможешь бежать от той любви, которая связала меня с тобой, а тебя со мной", - сказал он, обращаясь к нации в 1980 году.

Преемник Мугабе, нынешний президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, выразил сожаление в связи с его смертью, сказав, что его вклад в историю страны и всего континента никогда не будет забыт.

Роберт Мугабе - основные вехи:

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мугабе в бытность президентом со своей второй женой Грейс, которая была на 40 лет моложе его и чью кандидатуру он рекомендовал в качестве вице-президента