Умер Роберт Мугабе - символ освободительной борьбы, ставший тираном
В возрасте 95 лет скончался Роберт Мугабе, символ освободительной борьбы Юга Африки и бессменный лидер Зимбабве, чье правление на протяжении почти 40 лет скатилось в тиранию.
Его преемник, нынешний президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, назвал его "панафриканистом и отцом-основателем Зимбабве, посвятившим свою жизнь освобождению своего народа и борьбе за его права".
Как подтвердила Би-би-си семья Мугабе, он скончался после болезни в больнице в Сингапуре, где находился на лечении с апреля этого года.
Мугабе был отстранен от власти в ходе военного переворота в ноябре 2017 года, что вылилось в уличное ликование по всей стране не меньшего масштаба, чем 37 лет назад, когда он стал демократически избранным премьер-министром свободной страны.
Его уход, безусловно, знаменует собой конец эпохи, однако еще при жизни Мугабе превратился в неоднозначную фигуру не только у себя в стране, но и на всем африканском континенте.
Учитель по призванию
Роберт Мугабе родился 21 февраля 1924 года неподалеку от столицы тогдашней Родезии, а ныне Зимбабве, Солсбери, впоследствии переименованной в Хараре, в семье рабочего и учительницы. Его отец оставил семью, когда Роберт был еще ребенком, и его растила одна мать.
Мугабе стал дипломированным учителем и некоторое время преподавал в соседней Гане, уже освободившейся в конце 1950-х от колониального правления.
Затем, в 1960-м году, он вернулся на родину, где вступил в ряды боровшейся за независимость Родезии Национальной демократической партии, а после ее запрета властями стал одним из основателей новой партии - Африканского национального союза Зимбабве (ZANU), и ее первым генеральным секретарем.
В 1964 году его посадили в тюрьму больше чем на 10 лет за критику властей Родезии. В тюрьме он занимался самообразованием и продолжил бороться за независимость своей страны из соседнего Мозамбика, куда бежал после своего освобождения в 1974 году.
Когда в 1980-м после многих лет активной политической борьбы и повстанческой деятельности Зимбабве была провозглашена независимой, Мугабе выиграл первые демократические выборы, став премьер-министром и обещав белому меньшинству равные права с коренным населением.
В 1987 году парламент страны принял поправку к конституции, по которой должность премьера упразднялась и власть сосредотачивалась в руках президента, которым единогласно был избран Роберт Мугабе.
Первые годы его правления принесли народу Зимбабве доступ к здравоохранению, всеобщую грамотность, образование и экономическое процветание - на зависть многим другим африканским странам.
Вместе с тем Мугабе обвиняли в жестком подавлении оппозиции, возглавляемой Джошуа Нкомо из партии ZAPU (Союз Африканского народа Зимбабве), подтасовке выборов в 2002 году и последовавшей насильственной экспроприации фермерских хозяйств и земель у белых фермеров.
Считается, что именно эта реформа привела к экономическому кризису в стране.
В 2007 году в стране началась гиперинфляция, которая на пике оценивалась в десятки миллиардов процентов в месяц. Два года спустя власти приняли решение прекратить печать собственной валюты, вместо нее использовались иностранные.
Последние годы правления Мугабе характеризовались высоким уровнем коррупции и многочисленными нарушениями прав человека.
Политические оппоненты, активисты и журналисты подвергались преследованиям; более 200 человек погибло во время протестов, развернувшихся после выборов 2008 года, на которых, как полагали наблюдатели, Мугабе украл голоса у своего противника, лидера Движения за демократические перемены Моргана Цвангираи.
Столь долгое и временами неоднозначное правление Мугабе родило в СМИ образ деспотичного самодура, однако многие из тех, кто его знал или сталкивался с ним лично, говорили о чрезвычайной образованности и интеллекте Мугабе.
Он всегда горел идеей образования для всех и, как пишет в своей книге "Обед с Мугабе" (Dinner With Mugabe) южноафриканская журналистка Хайди Олланд, лично учил грамоте сотрудников парламента, чтобы помочь им сдать экзамены.
- Фото: Зимбабве радуется отставке Роберта Мугабе
- Наследие Мугабе для Зимбабве: независимость и разруха
- Роберт Мугабе - народный герой Зимбабве или диктатор?
Профессор Стивен Чан из Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета отмечает, что Мугабе неоднократно вводил в краску Запад своей искусной дипломатией.
Роберт Мугабе был прекрасным оратором, его слова могли зажечь и вдохновить толпу подобно рок-гимну.
"Если ты был моим врагом, то теперь ты мой друг. Если ты меня ненавидел, то теперь ты не сможешь бежать от той любви, которая связала меня с тобой, а тебя со мной", - сказал он, обращаясь к нации в 1980 году.
Преемник Мугабе, нынешний президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, выразил сожаление в связи с его смертью, сказав, что его вклад в историю страны и всего континента никогда не будет забыт.
Роберт Мугабе - основные вехи:
- 1924: Год рождения
- 1950-е: Получил педагогическое образование и стал преподавателем в Гане
- 1964: Посажен в тюрьму властями Родезии
- 1973: Становится лидером партии ZANU
- 1980: Выигрывает выборы после получения независимости Зимбабве и становится премьер-министром
- 1987: Становится президентом согласно новой поправке Конституции
- 1992: Умирает первая жена Салли, друг и соратник с конца 1950-х
- 1996: Женится на Грейс Маруфу, что не добавляет ему популярности в народе
- 2000: Проигрывает референдум; поддерживающие его силы захватывают фермерские хозяйства белых африканцев и нападают на сторонников оппозиции
- 2008: Оказывается на втором месте в 1-м туре выборов после Цвангираи, который снимает свою кандидатуру из-за волны нападений на своих сторонников
- 2009: Приводит Цвангираи на пост премьер-министра на фоне разрухи, царящей в экономике
- 2016: Правительство вводит долговые расписки по мере ухудшения кризиса ликвидности
- 2017: Увольняет своего давнего сторонника, вице-президента Эммерсона Мнангагву, однако после перехода армии на сторону Мнангагвы посажен под домашний арест
- 21 ноября 2017: Направляет в парламент заявление о добровольной отставке