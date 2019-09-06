Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/Tass

Алексеевский суд в Белгородской области постановил освободить условно-досрочно футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, осужденных за драки в Москве. Также был досрочно освобожден брат Кокорина Кирилл.

Первым об освобождении футболистов сообщил Интерфакс. В "Инстраграме" адвоката Александра Кокорина Татьяны Стукаловой появилось фото футбольного поля со словом "Домой".

Судебное заседание проходило в выездном порядке в помещении исправительной колонии номер 4 Белгородской области, где отбывают наказание спортсмены.

Футболисты покинут колонию через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.

"Проявили добрую инициативу"

Как сообщил Интерфаксу заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, спортсмены достойно себя зарекомендовали и заслужили УДО.

"Они проявили добрую инициативу, пропагандируя здоровый образ жизни, физкультуру, спорт. Благодаря им, по всей стране запущен спортивный почин занятий спортом, во многих СИЗО создаются спортивные площадки, турники, перекладины, брусья, закупается спортивный инвентарь", - сказал Максименко.

"Больше половины заключенных, которые раньше просто сидели и курили, благодаря футболистам стали вести здоровый спортивный образ жизни", - добавил он.

Кокорин и Мамаев были задержаны в октябре 2018 года. По версии следствия, они стали участниками двух драк, произоршедших утром 8 октября в центре Москвы.

Первая потасовка произошла у гостиницы "Пекин", в результате нее пострадал водитель сотрудницы "Первого канала". За ней последовала драка с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил полузащитника "Краснодара" Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, а нападающего "Зенита" Кокорина - к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.

Сами осужденные признали вину частично. С октября прошлого по июль текущего года они содержались под стражей в столичном СИЗО-2 ("Бутырка").