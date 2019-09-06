В Новосибирске открыли памятную доску Ким Чен Иру. Зачем?

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В новосибирском метро установили памятную доску бывшему лидеру Северной Кореи Ким Чен Иру. В церемонии принимал участие мэр города коммунист Анатолий Локоть, а также представители посольства КНДР в России.

Памятную доску установили в вестибюле станции метро "Площадь Ленина", которую бывший северокорейский лидер посетил 18 лет назад, 18 августа 2001 года. В конце церемонии мэр Локоть и временный поверенный в делах КНДР в России Зин Чжон Хеп возложили к ней цветы.

"Я оговорился, назвав в начале своего выступления нашего дорогого гостя господином. Товарищ посол! Большое спасибо за доброе отношение, за то, что вы нашли время приехать к нам в Новосибирск. Нас, новосибирцев и корейский народ, действительно связывает очень многое", - сказал Локоть во время своего выступления на церемонии.

Посещение первым лицом КНДР Ким Чен Иром новосибирского метро было "неординарным, историческим событием", подчеркнул Локоть.

"И мы посчитали необходимым для себя [отметить] это событие вот этой доской, чтобы это событие было записано на века!", - сказал мэр города, добавив, что церемония приурочена к 71-й годовщине образования КНДР (она отмечается 9 сентября).

Трансляцию церемонии у себя в Фейсбуке вел новосибирский блогер Тимур Ханов. Как он рассказал Би-би-си, на церемонии присутствовала большая северокорейская делегация - 20-30 человек, а также сотрудники мэрии Новосибирска и журналисты.

"Они заняли весь вестибюль и мешали проходу граждан. Хорошо, что в этом время (13:00 по местному времени) пассажиропоток небольшой. Оказавшиеся там местные жители проходили мимо, мало кто останавливался", - добавил он.

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В конце своего выступления Локоть также сказал несколько слов о развитии новосибирского метро.

"Мы очень хорошо относимся к своему метрополитену, мы любим его, из года в год пассажиропотоки растут. У нас очень большие планы развития нашего метрополитена", - заявил Локоть.

"Северная Корея - замечательная страна"

Инициатором установки в метро памятной доски в честь Ким Чен Ира стал руководитель фонда культурных и образовательных программ "Открытое море" Михаил Симонян. По данным местного издания "Тайга.Инфо", этот фонд связан с российский министерством культуры.

"Мы не будем уходить в политику. Мы должны уважать выбор северокорейского народа. Для них это действительно герой. Для нас это уважаемый лидер нации. Я не думаю, что диктатор - это правильное слово, это лидер нации", - приводит издание слова Симоняна.

По его словам, установка доски - "абсолютно культурная акция без каких-либо скрытых течений".

"Про Северную Корею мало информации у нас. Это замечательная страна. То, что существует прозападная пропаганда тех или иных действий руководства страны, она не всегда соответствует действительности", - сказал он.

Локоть решил поддержать инициативу Симоняна по установке памятной доски, потому что приезд главы иностранного государства в Новосибирск был знаковым событием для города, объяснил Би-би-си пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов, сказал он.

"Историческое событие было, факт посещения главой иностранного государства станции метрополитена в Новосибирске был, поэтому инициатива такая была поддержана", - сказал он.

Открыл доску, но не открыл ни одной станции

Коммунист Анатолий Локоть занимает пост мэра Новосибирска с 2014 года. Очередные выборы мэра пройдут в Новосибирске через два дня, 8 сентября, по итогам которых Локоть надеется переизбраться на второй срок.

Его конкурентами на выборах являются координатор местного штаба Алексея Навального Сергей Бойко и еще 13 человек. "Единая Россия" своего кандидата не выдвинула.

Строительство метрополитена было одним предвыборных обещаний коммуниста Анатолия Локотя перед выборами 2014 года, но за пять лет его работы на посту мэра ни одной станции метро в городе так и не было открыто.

"Это первый мэр Новосибирска, при котором не построено ни одной станции метро. Раньше не было таких мэров, всегда хотя бы одну станцию, но строили. При этом он открывает памятную доску северокорейскому лидеру. Я вижу по соцсетям, горожане крайне негативно это встретили. Лично я сам раздражен. Почему мы должны увековечивать память людоеда?", - сказал Бойко Би-би-си.

Ханова установка в городе памятной доски Ким Чен Иру тоже возмутила, признался он. "Подлючаться к восхвалению вождей Северной Кореи - это нецивилизованно", - считает блогер.

В Новосибирске уже не первый раз увековечивают память о неоднозначных политических деятелях. Весной на территории новосибирского областного комитета КПРФ установили бюст Иосифа Сталина. Официально его открыли в День победы 9 мая.

Бюст представляет из себя скульптуру из полимерной глины, внутри она заполнена монтажной пеной. Торжественный митинг в честь открытия бюста возглавил мэр Локоть.

Установки памятника Сталину инициативная группа жителей города добивалась с лета 2016 года. Городской худсовет отклонил все три предложенные для этого площадки, посчитав, что в любом общественном месте такой памятник вызовет отрицательную реакцию у значительной части жителей. В итоге сторонам удалось достичь компромиссного решения об установке бюста возле обкома КПРФ.