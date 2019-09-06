Ураган "Дориан": число жертв на Багамах может быть ошеломляющим

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Абако практически разрушен до основания, фото от 5 сентября

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах будет ошеломляющим, предупредили местные власти, усилив спасательно-восстановительные работы.

Сейчас, по официальным данным, жертвами урагана считаются 30 человек, однако эта цифра, как полагают, возрастет, так как сотни, если не тысячи людей, по-прежнему считаются пропавшими без вести на островах Абако и Большой Багама.

Международные усилия по спасению выживших продолжаются. Как сообщила Береговая пограничная охрана США, к четвергу им удалось спасти 201 человека.

Власти послали сотрудников похоронных бюро на остров Абако, который больше всего пострадал от стихии.

Ураган "Дориан", бушевавший в северной части Багамского архипелага с воскресенья по вторник, к пятнице ослабел, достигнув юга Багамских островов и американского штата Северная Каролина.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Разрушения на острове Абако

Слова о том, что число жертв может оказаться ошеломляющим, прозвучали в четверг из уст министра здравоохранения Дуэйна Сэндса.

"Общественность должна приготовиться к невообразимым данным по поводу масштаба человеческих жертв и страданий", - сказал он в интервью местному радио.

"Дориан", которому была присвоена наивысшая, 5-я категория (что означает катастрофические разрушения), обрушился на Багамы с рекордной силой при скорости ветра, достигавшей почти 300 км/ч, и оставался в этом регионе на протяжении двух дней.

Какой ущерб причинен Багамским островам?

По оценке Международного Красного Креста, 45% построек на островах Большой Багама и Абакос либо разрушены полностью, либо серьезно пострадали, а это примерно 13 тыс. жилых домов.

В некоторых районах архипелага выпало до 89 см осадков, что вкупе со штормовым нагоном морской воды привело к затоплению обширных территорий.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вид со спутника 6 сентября на перемещения урагана "Дориан" вдоль юго-восточного побережья США

Остров Большой Абако практически полностью опустошен: там нет ни воды, ни электричества, ни продовольствия; тела погибших остаются в завалах и, как сообщают местные СМИ, стихийно сформированные бригады из местных жителей пытаются не допустить мародерства.

На снимках с воздуха виднен масштаб разрушения на этом острове: повсюду видны сорванные крыши, груды обломков, перевернутые машины, грузовые контейнеры, катера и лодки.

Пострадал и единственный международный аэропорт, расположенный на Большом Багаме.

Тем временем ускорилась доставка по воздуху экстренной помощи.

По предварительным данным, 76 тыс. человек нуждаются в крыше над головой и продовольствии.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, им будет доставлено восемь тонн готовой еды, генераторы, контейнеры и другие необходимые вещи.

Этому международному агентству выделено 5,4 млн долларов на осуществление программы срочной помощи Багамам, которая рассчитана на три месяца.