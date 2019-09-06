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Основателя "Рольфа" Сергея Петрова объявили в международный розыск. Суд заочно арестовал бизнесмена, который ранее уехал за границу.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, СКР попросил суд заочно арестовать Петрова и еще двух фигурантов уголовного дела о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Петров не ответил на звонки Русской службы Би-би-си.

В конце июня ФСБ и СКР провели обыски в нескольких центрах компании "Рольф" в Москве и Петербурге.

Спустя несколько часов СКР сообщил, что возбудил в отношении Сергея Петрова и ряда руководителей "Рольфа" уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 УК РФ по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов.

Дело "Рольфа"

По версии следствия, в 2014 году Петров, "являвшийся фактическим владельцем и руководителем" трех компаний - "Рольф", "Рольф Эстейт" и кипрской "Панабел Лимитед" - вступил в сговор с руководителями этих компаний.

Они договорились перечислить доход от деятельности "Рольфа" в России на счета "Панабел". Для этого стороны заключили договор купли-продажи между "Рольфом" и "Панабел". "Рольф" купил у "Панабел" акции "Рольф Эстейт". Следствие считает, что стоимость акций была многократно завышена. Сумма сделки составила 4 млрд рублей. Деньги перечислили на счет "Панабел" в австрийском банке, утверждает следствие.

Петров ранее сказал Би-би-си, что находится в Вене и в ближайшее время возвращаться в Россию не планирует. В разговоре с Би-би-си он отверг обвинения, уточнив, что следствие не пыталось уточнить у него деталей сделки.

"Никто не соизволил прийти и спросить нас, а как проведена эта оценка. Ни одного такого разговора ни с нами, ни с нашими аудиторами не было", - отмечал Петров.

Media playback is unsupported on your device Враги силовиков - это бизнес: Петров о деле против "Рольфа"

Петров занимает 114-ю строчку в списке богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Его состояние журнал оценивает в 900 млн долларов.

Петров работал депутатом Госдумы V и VI созывов от партии "Справедливая Россия". Он был в числе семи парламентариев, голосовавших против "закона Димы Яковлева", который запрещает иностранное усыновление, а также голосовал против "закона Яровой".