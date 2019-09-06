МВД России: неизвестный напал на Эллу Памфилову в ее доме

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Неизвестный с электрошокером напал на главу Центризбиркома России Эллу Памфилову в ночь на пятницу, сообщает пресс-служба МВД.

Около 01:30 ночи в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов в городском округе Истра Московской области, сообщили в ведомстве. Прибывшие на место оперативники установили, что потерпевшей является председатель ЦИК Элла Памфилова.

Как указывается в сообщении, злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

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Правоохранительные органы рассматривают ограбление в качестве основной версии нападения на дом главы Центризбиркома, сообщил Интерфаксу информированный источник.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, в пятницу Памфилова участвует в международной конференции "Специализация избирательных процессов. Гуманитарное измерение".

В пресс-службе ЦИК сообщили, что состояние здоровья Памфиловой позволяет ей участвовать в публичных мероприятиях.

"Элла Александровна пока не готова давать комментарии, от ее имени сообщаем: в доме никакого ограбления не совершено, ничего не украли. В отношении ее самочувствия: оно позволяет участвовать в публичных мероприятиях и в сегодняшней конференции", - говорится в сообщении.

В ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать информацию о нападении глава ЦИК ничего не сказала.

В ЦИК "Интерфаксу" сообщили, что глава ведомства не принадлежит к охраняемым государственными органами лицам. "Охраняется только само здание ЦИК, причем порядок прохода в это здание устанавливается документами Центральной избирательной комиссии", - уточнили в Центризбиркоме.

В марте 2016 года Памфилова была избрана председателем Центральной избирательной комиссии. До этого в течение двух лет она занимала должность уполномоченного по правам человека в РФ.