"Самое дорогое пиво в мире". Журналист заплатил 55 тыс. фунтов за IPA

Правообладатель иллюстрации Peter Lalor Image caption "Пиво хорошее", - отчитался Лейлор

55 тысяч фунтов (около 4,5 млн рублей) пришлось заплатить спортивному журналисту из Австралии за бутылку пива Deuchers IPA, выпитую им в Британии.

Питер Лейлор - корреспондент газеты The Australian. Он приехал в Манчестер из Австралии освещать матчи престижного англо-австралийского турнира по крикету Ashes. Вторая журналистская специализация Лейлора - пиво. В своей газете он редактирует все статьи на пивную тему.

На этот раз тема сама нашла Лейлора. Из-за ошибки в баре отеля ему довелось попробовать, как он говорит, "самое дорогое пиво в истории человечества".

"Австралийцы часто жалуются, что в Англии все дорого, но это превосходит все", - сказал журналист.

"Когда мне дали счет, на мне не было очков. Я оплатил, сказал, что чек мне не нужен, и официантка собралась уходить".

"Но я почему-то решил спросить, сколько я заплатил за это пиво. Она посмотрела на терминал, схватилась за рот рукой и начала хихикать. На мой вопрос она не ответила, сказала только, что произошла ошибка, и сейчас она все поправит".

Правообладатель иллюстрации Peter Lalor Image caption Deuchers IPA в английском баре, как правило, стоит пять с половиной фунтов

Оказалось, что вместо пяти с половиной фунтов с Лейлора случайно взяли 55 тысяч фунтов (сто тысяч австралийских долларов, или около 4,5 млн рублей).

О том, что он действительно лишился этих денег, Лейлор узнал только несколько дней спустя, позвонив жене.

Сейчас семья журналиста ждет возврата денег. "Вдобавок банк снял с моего счета тысячу фунтов за транзакцию. Пока деньги не вернут, я не успокоюсь", - говорит Лейлор.

Политическое пиво

Сегодня в Британии пиво становится политизированной темой на фоне "брексита". Крупнейшая, самая массовая и доступная сеть пабов Wetherspoons в пятницу объявила, что готовится снизить цену на пинту пива Ruddles, одного из самых дешевых на рынке. Дешевле станет и все остальное пиво в сети, владеющей почти тысячей пабов и отелей по всей Британии.

Собственник сети Тим Мартин - ярый сторонник "брексита", выступающий за выход из Евросоюза 31 октября - с соглашением или без.

Он настаивает, что после "брексита" подешевеет пиво во всех пабах и продукты в магазинах. По версии Мартина, членство в таможенном союзе вынуждает правительство Британии назначать "протекционистские" высокие пошлины. С выходом Британии из таможенного союза эти пошлины исчезнут, и продукты станут дешевле, убежден Мартин.

"Многие кричат, что если мы выйдем из таможенного союза, все станет дороже. Это абсолютная неправда. Когда исчезнут пошлины, товары будут дешевле", - заявил хозяин сети.