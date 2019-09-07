Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Олег Сенцов с дочерью после приземления в киевском аэропорту "Борисполь"

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого российский суд пять лет назад приговорил к 20 годам колонии по обвинению в терроризме, вернулся на родину в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.

В киевском аэропорту "Борисполь" Сенцова и других освобожденных украинцев (Россия передала Украине 35 человек) ждали журналисты, родственники, президент Владимир Зеленский, глава Службы безопасности страны (СБУ) Иван Баканов и глава украинского МВД Арсен Аваков.

Выйдя из самолета, Сенцов поблагодарил всех, кто боролся за свободу его и других заключенных, и добавил, что "борьба еще не закончена". Режиссер обнял дочь и пожал руку Зеленскому.

Сенцов был задержан ФСБ в мае 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал его виновным в терроризме и приговорил к 20 годам колонии строгого режима. Запад осудил суд над Сенцовым, назвав его политически мотивированным.

***