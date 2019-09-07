Канадка Андрееску переиграла Серену Уильямс в финале US Open

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19-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску вопреки всем прогнозам переиграла в финале Открытого первенства США американку Серену Уильямс (6-3 7-5).

Андрееску показала не менее мощную игру, чем Серена, и не позволила американке переломить ход матча в напряженном втором сете.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Серена Уильямс не смогла справиться с мощной игрой канадки

Серена Уильямс, шестикратная чемпионка U.S. Open, повторила бы абсолютный рекорд Маргарет Корт, победившей в 24 турнирах серии Большого шлема, если бы выиграла в финале.

Андрееску стала первой канадкой, выигравшей турнир Большого шлема.