В России стартовал единый день голосования. Выборы пройдут во всех регионах

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Петербурге горожане выбирают губернатора

В России стартовал единый день голосования - выборы разного уровня проходят во всех 85 регионах. Наибольшее внимание приковано к Москве - в столице выбирают депутатов Мосгордумы - и к Петербургу - горожане голосуют за губернатора. Московская избирательная кампания отметилась массовыми уличными протестами из-за недопуска оппозиции. А в Петербурге основной конкурент врио главы города снялся с выборов за неделю до дня голосования.

Выборы проходят на фоне самых массовых за последние восемь лет протестов в Москве и рекордно низкого уровня доверия к власти. В большинстве случаев избиркомы отказали в регистрации кандидатам от оппозиции. Единый день голосования в 2018 году проходил в похожих условиях - тогда протесты и падение рейтингов власти из-за пенсионной реформы привели к поражению кандидатов Кремля на губернаторских выборах в трех регионах. Причем проиграли ставленники власти своим спарринг-партнерам, которых даже не рассматривали как потенциально опасных соперников.

В этом году избраться предстоит главам 16 регионов, среди которых Санкт-Петербург. Противостоять врио губернатору города Александру Беглову собирались 27 человек, но зарегистрироваться удалось лишь троим. А неделю назад конкурентов у Беглова осталось двое - режиссер Владимир Бортко, выдвинувшийся от КПРФ, объявил о снятии своей кандидатуры в прямом эфире во время теледебатов. Он заявил, что опасается фальсификаций, и выразил недовольство тем, что горизбирком решил организовать участковые избирательные комиссии в Псковской и Ленинградской областях, где сложно организовать наблюдение. Бортко объяснил, что собирался "играть в футбол, а не в подкидного дурака", и просто ушел из студии.

Также выборы главы республики пройдут в Ингушетии, но там руководителя выбирают не напрямую, а голосами депутатов местного парламента. По такой же схеме пройдут выборы руководителей Крыма и Кабардино-Балкарии, но они состоятся позже в этом году.

Кроме того, в трех административных центрах регионов будут выбирать мэров. Это столица Бурятии Улан-Удэ, столица Чукотки Анадырь, а также Новосибирск. В последнем главе города, коммунисту Анатолию Локотю противостоит соратник оппозиционера Алексея Навального Сергей Бойко.

Также в четырех избирательных округах состоятся и довыборы депутатов Госдумы - избиратели будут выбирать новых депутатов вместо нескольких ушедших досрочно. В Свердловской области, например, выдвинулся биатлонист Антон Шипулин, а в Хабаровском крае - певица Виктория (Вика) Цыганова.

Наконец, в 13 регионах выберут региональные парламенты. Среди них Москва - в этом году кампания по выборам в Мосгордуму вылилась в самые массовые за последние восемь лет уличные протесты. Поводом стал отказ избиркомов зарегистрировать оппозиционных кандидатов. Комиссии обнаружили в поданных ими подписях избирателей, чьей поддержкой заручились кандидаты, процент брака, превышающий допустимый. Оппозиционеры с этим не согласились, обвинив избиркомы в предвзятости, и вывели сторонников на улицы.

Власти же на этих выборах не стали выдвигать своих кандидатов от "Единой России", вероятно, опасаясь поражения. В итоге даже такие члены партии как лидер московских единороссов Андрей Метельский зарегистрировались как самовыдвиженцы. Решение они объяснили желанием представлять интересы всех москвичей. Эти кандидаты получили прозвище "самомедвеженцы", из-за отсылки к символу "Единой России" - медведю.

Противостоять им в основном будут представители думских партий - КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России", им собирать подписи в поддержку своего выдвижения не пришлось.

Оппозиционер Алексей Навальный в ответ предложил сторонникам "Умное голосование" - поддержать на выборах того кандидата, у которого больше всего шансов победить выдвиженца от власти. Так, по плану Навального, можно лишить власть большинства в Мосгордуме. Эксперты Фонда борьбы с коррупцией Навального в большинстве округов предложили проголосовать за коммунистов.

В КПРФ инициативу Навального поддержали, но открестились от тактических союзов с ним, указав на сильные идеологические различия.