На кинофестивале в Венеции "Золотого льва" получил фильм "Джокер"
- 7 сентября 2019
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"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля получил фильм "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса. Картина основана на комиксах и посвящена истории одного из главных противников Бэтмена - клоуна-злодея Джокера. Главную роль исполнил Хоакин Финикс.
Критики высоко оценили фильм, который рассказывает о трансформации Джокера - от скромного изгоя до уверенного злодея.
Новость дополняется.