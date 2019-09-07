На кинофестивале в Венеции "Золотого льва" получил фильм "Джокер"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тодд Филлипс и Хоакин Феникс на церемонии награждения

"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля получил фильм "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса. Картина основана на комиксах и посвящена истории одного из главных противников Бэтмена - клоуна-злодея Джокера. Главную роль исполнил Хоакин Финикс.

Критики высоко оценили фильм, который рассказывает о трансформации Джокера - от скромного изгоя до уверенного злодея.

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