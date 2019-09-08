Протестующие в Гонконге просят президента Трампа о помощи

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption У здания консульства США в Гонконге собрались тысячи демонстрантов, размахивающих американскими флагами

В Гонконге у здания американского консульства собрались участники демократического движения, которые обратились к президенту Дональду Трампу с просьбой о помощи.

В руках у некоторых из них - баннеры с надписями "Президент Трамп, спасите Гонконг" и "Сделайте Гонконг снова великим".

Протесты, продолжающиеся уже 13 недель, не стихают, несмотря на то, что администрация Гонконга согласилась с одним из главных требований оппозиции и отозвала спорный законопроект о выдаче подсудимых на территорию КНР.

Пекин неоднократно предостерегал внешние силы от вмешательства в его внутренние дела.

Собравшиеся у здания американского консульства участники марша протеста размахивали американскими флагами и призывали США "освободить Гонконг от Китая".

Они просят США принять предлагаемый сенаторами-демократами "Закон о правах человека и демократии в Гонконге".

Этот закон в случае его принятия будет требовать от администрации США ежегодного подтверждения автономного статуса этой бывшей британской колонии для сохранения особых условий торговли с Гонконгом.

Он также предусматривает введение санкций против китайских должностных лиц, повинных в подавлении гражданских свобод в Гонконге.

Что именно требуют демонстранты?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Демонстранты требуют прямого вмешательства в ситуацию США

Кампания протестов в защиту демократии началась в Гонконге с требования отозвать из законодательного совета законопроект, который предусматривал выдачу подозреваемых в преступлениях из Гонконга в материковый Китай, где действует иная юрисдикция и система уголовного права.

После демонстраций, в который участвовали сотни тысяч человек, власти Гонконга в июне приостановили процесс обсуждения законопроекта, а на прошлой неделе вообще отказались от него.

Однако протесты не прекратились - участники демократического движения выдвинули новые требования, которые сводятся к четырем пунктам:

Отказ властей от обозначения протестов термином "массовые беспорядки"

Амнистия всех задержанных участников протестов

Проведение независимого расследования фактов жестокого обращения полиции с участниками протестов

Введение демократических выборов глав администрации и законодательного совета

Некоторые из деятелей оппозиции требуют также отставки нынешней главы администрации Керри Лэм, обвиняя её в том, что она действует по указке пекинских властей.

В отдельные моменты акции протеста принимали ожесточенный характер и сопровождались актами насилия.

В субботу на этой неделе некоторые участники демократической оппозиции попытались пробиться в здание международного аэропорта Гонконга. Однако полиция ввела контроль всех поездов и автобусов, отправляющихся в аэропорт, разрешив доступ только пассажирам, имеющим билеты на авиарейс.

К позднему вечеру субботы между участниками протестов и полиции вспыхивали столкновения, а в городе для разгона демонстраций применялся слезоточивый газ.

Вмешаются ли США?

Некоторые участники демократического движения в Гонконге рассчитывают на поддержку США, несмотря на то, что президент Трамп отзывался о председателе КНР Си Цзиньпине как о "великом лидере, который пользуется большой поддержкой своего народа".

"Я нисколько не сомневаюсь, что если председатель Си захочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, он сможет это сделать", - писал в середине августа в своем твите президент Трамп.

В субботу министр обороны США Марк Эспер заявил, что Китай должен проявлять сдержанность в данной ситуации.

Он призвал китайские власти к проведению переговоров с участниками протестов с целью преодоления разногласий.

Однако власти КНР не просто предостерегают от постороннего вмешательства во внутренние китайские дела, а прямо обвиняют США и Британию в потакании протестам.

Ранее государственный департамент США выпустил рекомендацию американским гражданам, прибывающим в Гонконг, в которой отмечается, что "граждане и дипломаты США становятся объектами государственной пропагандистской кампании со стороны властей КНР, которые ложно обвиняют США в разжигании протестов в Гонконге".