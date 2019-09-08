Пилоты British Airways начнут двухдневную забастовку из-за спора о зарплатах

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Пилоты British Airways с полуночи понедельника начнут двухдневную забастовку из-за разногласий с работодателем по поводу оплаты и условий труда.

Пассажиров просят не приезжать в аэропорты, хотя в авиакомпании говорят, что у большинства путешествующих есть альтернативные билеты.

Руководство компании и профсоюз пилотов Balpa отмечают, что готовы начать новые переговоры. Тем не менее, большинство рейсов British Airways в понедельник и вторник отменены.

Спор о зарплатах

В British Airways заявили, что компания готова вернуться к переговорам с профсоюзом. В Balpa говорят, что пилоты могут отказаться от забастовки, если авиакомпания согласится на обсуждение их нового предложения. Забастовка - это крайняя мера, вызванная "грандиозным разочарованием" действиями менеджмента компании, говорят в профсоюзе пилотов.

Ранее пилоты отказались от предложенного British Airways в июле увеличения окладов на 11,5% в течение трех лет.

Balpa указывает, что пилоты мирились с медленным ростом зарплат и шли на жертвы, когда компания в последние несколько лет переживала трудные времена. Но теперь, как утверждает профсоюз, финансовое положение British Airways улучшилось - ее материнская компания IAG зафиксировала рост прибыли на 9% в прошлом году - и теперь они вправе рассчитывать на получение части этой прибыли.

British Airways же говорит, что пилоты уже получают зарплаты "мирового уровня". В компании считают, что выплаты пилотам - "щедрые и справедливые", и подчеркивают, что профсоюзы бортпроводников, наземного персонала и инженеров согласились на предложенное им увеличение оплаты, а значит, их примеру надо последовать и пилотам.

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В компании подчеркивают, что после того, как предложенное повышение зарплат на 11,5% будет осуществлено, годовой заработок некоторых капитанов воздушных судов будет превышать 200 тысяч фунтов (220 тысяч евро).

Две недели назад British Airways уведомила некоторых пассажиров о том, что им придется забронировать другие билеты из-за планируемой забастовки.

Однако такие письма по ошибке отправили и тем пассажирам, чьи рейсы не окажутся затронуты забастовкой.

В пятницу авиакомпания сообщила, что подавляющее большинство клиентов получили денежные возмещения за купленные билеты, перенесли путешествия на другие даты либо выбрали другие авиакомпании.

Что делать, если ваш полет отменен?

В British Airways говорят, что в этом случае можно полностью возместить расходы на билеты или перенести полет на любую дату в течение следующих 355 дней.

По правилам британского Управления гражданской авиации, пассажиры также могут запросить у British Airways организацию полета самолетом другой авиакомпании.

Большинство пассажиров, чьи полеты будут отменены из-за забастовки, уже находятся в контакте с авиакомпанией. Им советуют сохранять чеки за все понесенные дополнительные расходы - такие как парковка в аэропорту. British Airways будет принимать решения о компенсациях в индивидуальном порядке.