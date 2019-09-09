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"Умное" безумное голосование

В Москве завершились выборы в Мосгордуму. По предварительным данным, в большинстве округов побеждают провластные кандидаты, однако в части округов мандаты могут получить и представители других партий.

Так, по сообщениям информационных агентств, около 40% депутатских кресел в московском парламенте могут занять представители от системной оппозиции.

Соратники Алексея Навального практически празднуют победу: в 22 округах из 45 победили кандидаты, которых они призывали поддержать с помощью "Умного голосования".

Участники выборов могли баллотироваться как от партий, так и в качестве самовыдвиженцев. В этом году самовыдвиженцами пошли даже представители "Единой России".

Что касается оппозиционеров, они в большинстве своем зарегистрироваться кандидатами не смогли. избиркомы обнаружили в поданных ими подписях процент брака, превышающий допустимый.

Оппозиционер Алексей Навальный в ответ на это предложил своим сторонникам "Умное голосование" - поддержать ближайших конкурентов кандидатов от мэрии с самыми высокими рейтингами. Так, по плану Навального можно было лишить власть большинства в Мосгордуме.

Впрочем, у стратегии "Умного голосования" было немало критиков - не все согласились с выбором команды Навального.

"У нас, конечно, особый избиратель - он не ходит строем, не голосует по спискам, по приказам. Считаем грубой ошибкой призывать голосовать за коммунистов-сталинистов", - заявил основатель "Яблока" Григорий Явлинский.

"Пока идут рапорты о "победах", наши ребята требуют свободы политзаключенным и страдают сами", - писал Михаил Ходорковский - он также идею с УГ не поддержал.

Русская служба Би-би-си следила за ходом выборов и подсчетом голосов в режиме онлайн-трансляции.

Материал по итогам этого дня читайте здесь: Безумное голосование. Кто победил на выборах в Москве и что это значит?

Кроме того, корреспонденты Русской службы Би-би-си наблюдали за ходом выборов в Санкт-Петербурге. О том, почему они стали одними из самых скандальных в России за прошедший день выборов, читайте в материале Самые культурные выборы. Как голосовал Санкт-Петербург и почему к этим выборам столько вопросов

Несостоявшаяся сенсация

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Рафаэль Надаль выиграл свой уже 19-й по счету турнир Большого шлема, победив в финале Открытого чемпионата США в Нью-Йорке россиянина Даниила Медведева.

33-летний Надаль, посеянный под вторым номером, не без труда победил в первых двух сетах, отдав два вторых, и лишь под конец решающего, пятого сета смог окончательно переломить ход игры в одном из самых захватывающих матчей турнира.

Это был второй по продолжительности матч в истории чемпионата, он длился 4 часа 50 минут.

"Это был один из самых эмоциональных дней в моей теннисной карьере, - признался Надаль, потрясающий финал, сумасшедший матч".

Очередная победа еще больше приблизит его к главному сопернику, обладателю максимального на сегодняшний день количества Больших шлемов Роджеру Федереру.

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В понедельник правительство Великобритании вновь будет ходатайствовать перед парламентом о проведении внеочередных парламентских выборов. Для принятия такого решения необходимо большинство в две трети голосов.

В маловероятном случае, если такое решение будет принято, парламент будет распущен, выборы будут назначены на 15 октября, а закон, предписывающий премьеру Борису Джонсону просить об отсрочке "брексита" при отсутствии соглашения с ЕС, вступит в силу.

До сих пор парламент выступал против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, и при этом был категорически против так называемого "жесткого брексита"

Евросоюз, в свою очередь, не намерен пересматривать соглашение о "брексите" или возобновлять переговоры.

Сам же Борис Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в соответствии с ранее определенным сроком 31 октября.

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Чему республиканцы могут научиться у консерваторов?

Колумнист New York TimesМарк Лэндлер утверждает, что британскому премьеру Борису Джонсону труднее сохранять лояльность соратников по партии, чем Дональду Трампу.

Несмотря на кажущуюся схожесть ситуации, когда обе страны оказались захлестнутыми штормом популизма, будь то голосование за "брексит" или избрание Трампа в Белый дом, одно важное отличие все же имеется, пишет Лэндлер.

В Лондоне консерваторы устроили в последнюю неделю настоящее восстание против Бориса Джонсона, заблокировав его план жесткого выхода из Евросоюза. А в Вашингтоне лишь горстка республиканцев решилась возражать Трампу, который грубо нарушил устоявшуюся партийную линию в таких вопросах как торговля, дефицит бюджета и иммиграция.

Восстание в рядах партии Бориса Джонсона и последовавшая с его стороны жесткая партийная чистка взбудоражили британскую политику, но эта британская революция может послужить для павших духом республиканцев отличным уроком того, как правоцентристская партия способна дать отпор своему сбившемуся с курса лидеру.

Впрочем, отмечает автор статьи в New York Times, нельзя не учитывать и разницу в масштабах кризиса по разные стороны Атлантики. Ведь консерваторы, выступившие против Джонсона, рассматривают его твердое намерение покинуть ряды Евросоюза 31 октября как величайшую угрозу нации, способную вызвать экономический хаос и погубить партию вместе со всем британским обществом.

Не рейтингом единым

Корреспондент Financial Times Джим Пикард приводит данные опросов общественного мнения, согласно которым в два раза больше избирателей хотели бы видеть премьер-министром Бориса Джонсона, а не лидера лейбористов Джереми Корбина.

Несмотря на политический кризис, в который оказалась повергнута страна, потерю большинства в парламенте, увольнение однопартийцев, рискнувших выступить против него, около 30% из числа опрошенных потенциальных избирателей сказали, что все равно предпочли бы Бориса на посту премьер-министра.

Корбин получил 14%, за ним следуют Найджел Фарадж, Никола Стерджен и Джо Суинсон.

Любопытно, что по десятибалльной оценке эффективности политических лидеров первое место уверенно занял Уинстон Черчилль с показателем 7,8 баллов, а Корбин получил лишь 3,2, оказавшись в самом конце списка.

Financial Times напоминает, что оценка лидерских качеств политиков всегда была хорошим индикатором возможной победы на выборах. Исключение составляет разве что Тереза Мэй, которая к выборам 2017 года подошла с гораздо более высоким рейтингом, чем Корбин, но потом растеряла все преимущество.

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Потемкинская демократия

Times в редакционной статье предсказывает, что по результатам состоявшихся в России региональных выборов, партия Путина не получит в Москве ни одного места.

Но пусть вас это не обманывает, предупреждает газета, Путин ничего не пускает на самотек, и все официально одобренные Кремлем депутаты проходили как независимые.

В начале июля, когда протестное движение только набирало силу, президент еще мог пойти на уступки, но он избрал путь усиления репрессий, реальных оппозиционных кандидатов до выборов просто не допустили, а сами выборы хотя и состоялись, но лишний раз подчеркнули потемкинскую демократию режима, все более напоминающего диктатуру китайского образца.

И эту страну Трамп предлагает вернуть в Большую восьмерку? - возмущается Times, предлагая либеральным демократиям держать единый фронт перед лицом все более репрессивного российского режима.

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За что крайне правые и крайне левые ненавидят Сороса?

Джордж Сорос, мультимиллиардер еврейского происхождения, переживший Холокост и сбежавший от коммунистического режима, пожертвовавал на благотворительность в общей сложности 32 млрд долларов.

Почему крайне правые от Америки до Австралии и от Венгрии до Гондураса уверены, что Джордж Сорос является центральной фигурой всемирного заговора?

Как жить, когда у твоих близких дисморфофобия?

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"Я по-настоящему люблю Лиан, и мне бы очень хотелось, чтобы она так же относилась к себе", - делится сокровенным с Би-би-си Митч Уитэм. Но проблема в том, что она ненавидит свою внешность.

У Лиан редкое расстройство - дисморфофобия.

Основные симптомы - человек думает, что он уродлив, что ужасно выглядит, постоянно сравнивает свою внешность с другими и чрезвычайно озабочен какой-то определенной частью своего тела, как правило, лицом.

Лиан только недавно начала проходить психотерапию и, даже несмотря на то, что теперь она знает свой диагноз, жить с этим непросто.

Однако самое трудное заключается в том, что у нас нет физической близости, сокрушается Митч.

Артур Конан Дойл - жертва мистификаций

Артур Конан Дойл, опытный врач, был к тому же и знаменитым исследователем паранормальных явлений своего времени.

Мистификации, происходившие на глазах у знаменитого автора книг о Шерлоке Холмсе, легко вводили его в заблуждение, но вера в возможность общения с потусторонним миром не оставляла Конан Дойла.

Он посещал сеансы спиритизма и заявлял, что был свидетелем того, как медиумы вступали в прямой контакт с духами умерших.

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Прокрастинация: что это за зверь, и как с ним бороться

Все мы немного прокрастинируем, но проблемой это становится лишь тогда, когда принимает хроническую форму и мы откладываем дела, несмотря на последствия, пишет сотрудница отдела BBC Future Клаудиа Хэммонд.

Хроническая прокрастинация может даже вредить здоровью, вгоняя нас в затяжной стресс и подталкивая к тому, чтобы отказаться от зарядки или употребления здоровой пищи, а затем - и от визитов к врачу, когда появляются первые тревожные симптомы.

Могут ли исследования в области психологии помочь нам меньше прокрастинировать и активнее мотивировать себя, задается вопросом Клаудиа и предлагает на выбор несколько советов, которые помогут избавиться от этой привычки.

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Дайджест подготовил Леонид Лунеев, bbcrussian.com