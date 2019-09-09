Цитата дня: Песков о том, почему Путин не встречал россиян во Внуково

TASS Это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен смог состояться. Это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт

Пресс-секретарь президента России ответил на вопрос, который звучал в российских соцсетях в эти выходные: почему граждан Украины, переданных Россией в порядке обмена в формате "35 на 35", в киевском аэропорту Борисполь встречали президент Владимир Зеленский и родственники. А переданных Украиной россиян и украинских граждан, судя, по видео, почти никто не встречал во Внуково.

Из встречавших был замечен только глава МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и телеведущая Ольга Скабеева, обнимавшие Кирилла Вышинского, выпущенного из украинского СИЗО руководителя "РИА Новости Украина" (он гражданин Украины, как и еще несколько освобожденных украинскими властями лиц).

"Почему Владимир Путин не смог прибыть в аэропорт встречать пленных по обмену?" - спросил журналист "Говорит Москва".

Песков попросил называть этих людей не пленными, а удерживаемыми лицами, и объяснил, что это "не прерогатива" Путина и что Путин и без того внес свой вклад в освобождение этих людей.

Путин 7 сентября во время обмена заключенных и арестованных между Россией и Украиной принимал участие в церемонии открытия Дня города на ВДНХ. Он говорил о том, "как много сделано для создания комфортной, деловой среды, социальной, транспортной инфраструктуры" в Москве. На следующий день, 8 октября, прошли выборы в Мосгордуму.