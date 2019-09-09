Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Река Луара на западе Франции в июле пересохла

Беспрецедентная жара в июне и июле 2019 года во Франции привела к смерти 1435 человек. Эти данные привела в интервью французскому радио министр здравоохранения Аньес Бюзен.

По её словам, около половины умерших были старше 75 лет.

Однако, как заявила министр, благодаря заранее принятым профилактическим мерам этот уровень смертности в 10 раз меньше, чем в 2003 году, когда в западной Европе наблюдалась примерно столь же жаркая погода. Тогда от жары погибло не менее 15 тысяч человек.

В июне текущего года во Франции была зарегистрирована самая высокая в истории наблюдений температура - 46 градусов по Цельсию.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В деревне Белен-Бёэ на юго-западе Франции 23 июля была зафиксирована рекордная для этого места температура в 43 градуса

В Париже в июле была зафиксирована рекордная в истории столицы температура в 42,6 градуса.

По данным министерства здравоохранения, в ходе первой волны жары во Франции с 24 июня по 7 июля в стране умерли 567 человек. Еще 868 человек скончались во время второй волны с 21 по 27 июля.

Как сказала Аньес Бюзен, 10 человек умерли от жары, находясь на работе.

Минувшим летом власти Франции неоднократно объявляли тревогу в связи повышением температуры воздуха в нескольких районах страны.

Во время жары закрывались школы и отменялись публичные мероприятия с целью уменьшения риска.

В крупных городах непрерывно работали парки и плавательные бассейны. Столичные власти открыли телефонные линии чрезвычайной помощи и организовали центры с охлаждением воздуха в муниципальных зданиях.

В соседней Испании летняя жара этого года привела к лесным пожарам. В Каталонии площадь горевших лесов была самой значительной за 20 лет.

В других странах Западной Европы также отмечались температурные пики, в том числе в Британии, Бельгии, Германии, Люксембурге и Нидерландах.

Франция стала первой страной, опубликовавшей официальные данные о жертвах аномальной жары этого года.