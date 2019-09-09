Племянник экс-лидера Зимбабве: Мугабе считал себя жертвой предательства

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Роберт Мугабе был отстранен от власти военными в 2017 году после почти 40 лет на посту главы государства

Племянник покойного экс-президента Зимбаве Роберта Мугабе заявил, что тот в конце жизни испытывал чувства разочарования и горечи.

Мугабе, скончавшийся на прошлой неделе в возрасте 95 лет, возглавлял страну почти 40 лет, прежде чем был свергнут в результате военного переворота в 2017 году.

По словам Лео Мугабе, его дядя не мог смириться с тем, что его предали люди, которым он полностью доверял в течение многих лет.

"Представьте, люди, которым вы доверяли, которые охраняли вас, ухаживали за вами - [обернулись] против вас, - рассказал он. - Это было нелегко принять".

Хотя Роберт Мугабе много сделал для доступности образования и здравоохранения для коренных жителей Зимбабве в первые годы своего пребывания у власти, в дальнейшем он привел страну к огромному экономическому кризису.

Он был свергнут армией в результате военного переворота после того, как попытался снять с должности своего вице-президента Эммерсона Мнангагву. Многие тогда считали, что Мугабе был готов передать пост президента своей жене Грейс.

Роберт Мугабе скончался в больнице в Сингапуре в минувшую пятницу после долгой болезни.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Историческое наследие Роберта Мугабе продолжает вызывать ожесточенные споры в стране

Кто такой Мугабе

Возглавлявший борьбу против режима белого меньшинства Роберт Мугабе в апреле 1980 года стал первым премьер-министром Республики Зимбабве.

Он добился успеха на первых демократических выборах в истории страны. Однако в последующие годы он установил в стране однопартийный режим. Он заставил своего главного соперника в годы гражданской войны, лидера движения ЗАПУ Джошуа Нкомо покинуть страну.

С помощью военных советников из КНДР Мугабе жестоко подавил восстание против правительства в провинции Мутабелелэнд.

Несмотря на первоначальную высокую репутацию в антиколониальном движении, Мугабе всё чаще использовал диктаторские методы подавления своих политических противников.

Особое возмущение в мире вызвал так называемый "черный передел", когда в конце 1990-х годов в Зимбабве была проведена кампания по экспроприации земельных угодий белых фермеров и передаче земли ветеранам освободительной войны.

Режим личной власти, который установил Роберт Мугабе, становился все более жестким. В стране начались серьезные экономические проблемы, которые вылились в гиперинфляцию, массовую безработицу и голод.

В 2009 году Мугабе был вынужден согласиться на раздел власти и назначил своего соперника Моргана Цвангираи на пост премьер-министра.

Однако в 2017 году на фоне опасений, что Мугабе готовится передать верховную власть своей жене Грейс, армейская верхушка обратилась против него и отстранила его от власти.