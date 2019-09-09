Оппозиция отвоевала часть Мосгордумы. Что говорят и пишут об этом?

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В 85 регионах России в воскресенье, 8 сентября, прошли выборы разного уровня. Огромное внимание было приковано к Москве, где отказ в регистрации оппозиционных кандидатов в Мосгордуму привел к протестам и протестному голосованию.

После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными партиями. Всего в столичном парламенте 45 мест.

По итогам выборов в Мосгордуму ее состав стал политически разнообразным и это должно пойти парламенту города на пользу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Вчера прошли выборы в Мосгордуму. Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные", - написал он.

Собянина иронично прокомментировал у себя в твиттере Михаил Ходорковский.

Представители КПРФ лидируют в 13 избирательных округах из 45, в трех побеждают представители партии "Справедливая Россия", еще в трех - "Яблоко". Никто от партии ЛДПР в Мосгордуму не прошел. Вот что написал лидер партии Владимир Жириновский.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался сдержанно.

Одним из самых заметных поражений на выборах в Мосгордуму стал проигрыш председателя московского отделения партии "Единая Россия", старожила думы Андрея Метельского. В 15-м округе он уступил коммунисту Сергею Савостьянову.

Перед выборами свое расследование Метельскому посвятил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, в котором утверждалось, что семья депутата владеет активами стоимостью в несколько миллиардов рублей в России и за ее пределами.

Метельский связывал расследование ФБК с выборами в Мосгордуму, отвергал обвинения в свой адрес и подал на фонд Навального иск в суд.

В понедельник, 9 сентября, лидер московских единороссов признал свое поражение и допустил, что оно может быть связано с расследованием Навального. "Да, я думаю так и есть, расследование повлияло на результаты, серьезно повлияло - это определенная тактика", - сказал Метельский.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на брифинге в понедельник заявил, что для партии поражение Метельского стало "неприятным", но пообещал не лишать его поста.

"Андрей - опытный боец, наш товарищ, и свое место в партийном строю он не потеряет", - сказал Турчак.

Алексей Навальный отреагировал на заявление политика коротким твитом.

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Дмитрий Гудков тоже подвел итоги выборов в Мосгордуму.

Проректор ВШЭ Валерия Касамара после проигрыша на выборах в Мосгордуму в интервью на "Эхе Москвы" пожаловалась на травлю во время предвыборной кампании.

"​Это чудовищный кибербуллинг, которого не было 5 лет назад. И я сейчас просто вижу, что многие люди, которые были готовы поддержать, они боялись это делать публично, потому что агрессивное меньшинство в интернете в результате присваивало себе, как бы растягивало свое мнение на всех остальных" - сказала Касамара.

Media playback is unsupported on your device "Не пошли, было лень": что о выборах в Москве говорили на Дне города

Накануне вечером в интервью интернет-изданию "Проект" Касамара сообщила, что за ее соперника Магомета Яндиева "явно консолидированно" выступила мусульманская диаспора.

На это заявление тут же отреагировали соцсети. Вот одно из мнений: политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман.

Многие из тех, кто участвовал в "умном голосовании", отмечают, что кандидат, которого они поддержали, впервые победил на выборах.

Журналист Митя Алешковский:

О том же самом написал менеджер международных проектов "Яндекса", бывший издатель "Медузы" Илья Красильщик.

Другие шутили по поводу успеха кандидатов, поддержанных Навальным.

Муниципальный депутат Константин Янкаускас, которому не удалось зарегистрироваться кандидатом в Мосгордуму, написал у себя в "Фейсбуке": "Сегодня мы с вами продемонстрировали: в наших родных районах (и в Москве в целом) главной политической силой являются свободные и смелые граждане - мы с вами. То, что произошло сегодня в нашем округе - результат наших с вами усилий. Да, в этот раз мы были поставлены в условия, когда для того чтобы победить мы должны были голосовать скорее против".

В округа Янкаускаса победила Любовь Никитина (КПРФ, поддержана проектом Навального "Умное голосование").

Еще один незарегистрированный кандидат в депутаты Юлия Галямина написала, что она довольна результатами выборов.

Оппозиционер и муниципальный депутат Илья Яшин, не допущенный к выборам в округе, где Яндиев обыграл Касамару, написал в "Фейсбуке", что доволен итогами выборов.

"Кандидаты, которые противостояли "Единой России", получили почти половину мест в Мосгордуме; такого не было никогда. Это несомненный успех "Умного голосования". Впервые за долгое время оппозиция смогла создать широкую коалицию, забыть обиды и консолидироваться ради практического результата на выборах. Я очень рад, что Навальный не стал слушать "морализаторов" и продолжал гнуть свою линию", - написал Яшин, которого перед выборами пять раз подряд отправляли под административный арест.

Социолог Григорий Юдин считает, что прошедшие в Москве выборы превратились в референдум по вопросу "Ну и как вам все это?".

"И итог референдума очевиден: москвичей все это бесит. А второй итог - хотя большинство продолжает пребывать в скептическом настроении, в Москве уже сейчас достаточно активных людей, чтобы одержать символическую победу. И тех, кто сейчас радостно смотрит на эти результаты, намного больше, чем тех, кто вчера дошел до участка", - пишет он в "Фейсбуке".