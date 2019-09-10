СКР просит заочно арестовать братьев Ананьевых из Промсвязьбанка

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Дмитрий Ананьев после потери банка переехал на Кипр

Следственный комитет России (СКР) попросил Басманный суд Москвы выдать санкцию на заочный арест бывших совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых. Ключевым активом братьев был Промсвязьбанк, в декабре 2017 года ЦБ решил санировать его.

О ходатайствах СКР сообщила агентствам пресс-секретарь суда Юнона Царева. По ее словам, Ананьевы обвиняются в присвоении или растрате, совершенных организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.

О возбуждении уголовного дела в отношении одного из братьев - Алексея Ананьева - 9 сентября сообщили РБК и "Коммерсант" со ссылкой на анонимные источники. По их данным, он находится в международном розыске. В суде сейчас подтвердили это.

"В рамках данного дела расследуются несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за один день до ввода временной администрации", - сообщили ранее Би-би-си в пресс-службе Промсвязьбанка.

В комментарии банка говорилось, что его руководство подало заявление в полицию в 2018 году: "Арбитражный суд города Москвы уже установил незаконность данных сделок, в связи с чем в том числе были вынесены определения об аресте имущества бывших бенефициаров банка, включая самолеты и коллекцию картин".

По данным "Коммерсанта", дело в отношении Алексея Ананьева было возбуждено в связи с выдачей банком "Глобэкс" кредитов IT-группе "Техносерв", подконтрольной бизнесмену (изначально совладельцами были оба брата, но после потери банка они разделили активы, и "Техносерв" достался Алексею).

Следствие считает, что в декабре 2015 года "Глобэкс" выдал "Техносерву" кредиты на сумму более 12 млн евро (около 13 млн долларов или 868 млн рублей). Срок погашения кредитов наступил в апреле 2017 года, но деньги компания не вернула.

По этому делу проходит бывший председатель правления "Глобэкса" Виталий Вавилин. Суд арестовал его в ноябре 2018 года. Вавилина, как и Алексея Ананьева, обвиняют по части 4 статьи 160 УК России (растрата в особо крупном размере).

В группе "Техносерв" ранее отказались от комментариев в связи с тем, что Алексей Ананьев в конце 2018 года был отстранен от управления компанией в ходе конфликта с крупным акционером и кредитором "Техносерва" - ВТБ.

Конец Промсвязьбанка Ананьевых

В декабре 2017 года Центробанк решил санировать Промсвязьбанк. В финорганизации была введена временная администрация ЦБ. Структуры братьев Ананьевых потеряли контроль над финорганизацией.

На тот момент ПСБ входил в число 11 системно значимых банков, на долю которых приходилось более 60% совокупных активов банковского сектора России.

Переход еще одного банка под управление регулятора стал ожидаемым для участников рынка. Эксперты считали, что ПСБ оказался в зоне риска в связи с большим объемом проблемных кредитов и негативным информационным фоном после санации "Открытия" и Бинбанка.

Через неделю после объявления о санации ЦБ сообщил, что кредитные досье корпоративных заемщиков на общую сумму более 109 млрд рублей были уничтожены либо пропали.

Где сейчас Ананьевы?

Дмитрий Ананьев после потери банка также покинул Россию. Издание РБК сообщало, что он уехал в Лондон.

Где находится Алексей Ананьев, неизвестно. По данным РБК, что он уезжал из России, но вернулся в январе 2018 года.

В конце февраля того же года Алексей Ананьев рассказывал "Ведомостям", что не собирается уезжать из России: "Все, что важно для меня в жизни, оно находится здесь: родители, семья, работа. Я свою жизнь не представляю в другой стране - не уезжал и уезжать не планирую".

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS Image caption Алексей Ананьев говорил, что не собирается покидать Россию

Ананьев заявлял "Ведомостям", что давно планировал поездку за рубеж из-за проблем со здоровьем. В последние месяцы перед санацией ПСБ у него появились проблемы с сердцем из-за "ненормированной работы и нервотрепки", рассказывал банкир.

"Я планировал пройти обследование и в России, и за рубежом. Последняя неделя тоже добавила: бизнес, который я создавал 22 года, все, его больше нет, - комментировал бизнесмен. - Но я не согласен с тем, как это было освещено в СМИ - это выглядело как бегство. А я не сбежал".

В феврале 2019 года представитель Дмитрий Ананьева заявил в Арбитражном суде Москвы, что банкир получил статус резидента Кипра и постоянно проживает в Лимасоле.

Что происходит с Промсвязьбанком?

Через месяц после перехода Промсвязьбанка под контроль регулятора стало известно, что на основе ПСБ будет создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Власти планируют, что опорный банк ОПК будет обслуживать не менее 70% контрактов по гособоронзаказу. Сейчас Промсвязьбанк возглавляет Петр Фрадков, сын экс-премьера Михаила Фрадкова.

Банк судится с Ананьевыми за активы в рамках взыскания задолженности, рассказывал Фрадков: "Есть проекты бывших собственников, с которыми мы сейчас разбираемся, по некоторым из них мы подали судебные иски о взыскании задолженности".

В рамках обеспечительных мер по искам банка к Ананьевым и другим лицам, принимавшим решения, Арбитражный суд Москвы наложил арест на их имущество на сумму более 282 млрд рублей. Арест был наложен на квартиры, машины, самолет, несколько земельных участков и на коллекцию картин.

К Ананьевым также предъявили претензии держатели кредитных нот на общую сумму в 40 млн евро, которые выпускались под гарантии структур Ананьевых и предлагались состоятельным клиентам. Владельцы нот подали иск в Верховный суд Лондона. Они требуют заморозить активы ответчиков на сумму, равную их требованиям. Кроме самих бизнесменов, ответчиками по иску стали восемь компаний.