Россия - в тройке "лидеров" по числу самоубийств

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Каждые 40 секунд в мире происходит очередное самоубийство. В общей сложности за год счеты с жизнью сводят в общей сложности почти 800 тысяч человек.

Таковы данные нового доклада, опубликованного ВОЗ накануне Всемирного дня предотвращения самоубийств, отмечаемого 10 сентября.

Причем эти цифры не учитывают попытки суицида, которые, по оценкам все той же ВОЗ, совершаются примерно в 20 раз чаще, чем "удавшиеся" самоубийства.

Россия в этой печальной статистике занимает весьма незавидное место, уступая не только своим соседям, но и почти всем остальным странам-членам ВОЗ.

Она входит в первую тройку государств с самыми высокими показателями самоубийств на душу населения, а по числу суицидов среди мужчин и вовсе является мировым лидером. Во многом потому, что россияне-мужчины убивают себя почти в семь раз чаще, чем женщины.

"Любая смерть - это трагедия для семьи, друзей и коллег погибшего. Но суицид можно предотвратить, - подчеркивает генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. - Мы призываем все страны включить в свои национальные программы образования и здравоохранения проверенные стратегии по предотвращению самоубийств".

На сегодняшний день из 183 стран, входящих в ВОЗ, принятая на государственном уровне программа по предотвращению суицидов есть только у 38 (в их числе Австралия, Израиль и США) - то есть примерно у каждой пятой.

ВОЗ настаивает, что ограничение доступа к средствам самоубийства является одной из самых эффективных мер по их предотвращению.

Группы риска - мужчины и молодежь

В 2016 году средний показатель самоубийств в мире составил 10,5 случаев на 100 тысяч населения. Однако разброс по странам огромен: где-то он не превышает 5, где-то зашкаливает за 30.

Практически во всем мире мужчины сводят счеты с жизнью значительно чаще, чем женщины - в среднем в 1,8 раза. При этом в странах с высоким доходом этот разрыв увеличивается почти до троекратного - в то время как в более бедных государствах цифры мужских и женских самоубийств отличаются незначительно.

Страны с самыми высокими показателями самоубийств Число суицидов в 2016 году на 100 тыс. населения с поправкой на усредненное распределение по возрасту

Женщины убивают себя чаще мужчин лишь в пяти странах мира: Бангладеш, Китай, Лесото, Марокко и Мьянма (полную интерактивную карту можно посмотреть здесь).

Больше половины всех самоубийств совершают люди в возрасте до 45 лет.

Среди молодежи в возрасте от 15 до 30 лет это вторая самая распространенная причина смерти после дорожных аварий. Она опережает насильственную смерть - то есть себя убивает больше молодых мужчин и женщин, чем погибает в результате терактов, военных действий и любых других конфликтов вместе взятых, включая криминальные и бытовые убийства.

При этом в целом уровень суицидов во всем мире продолжает медленно, но неуклонно снижаться (за исключением Северной и Южной Америки). Быстрее всего это происходит в Европе, где с 2000 года число самоубийств на душу населения упало более чем на четверть.

Россия - печальный лидер

По числу самоубийств на душу населения Россия превышает среднемировые показатели в 2,5 раза (26,5 случая на 100 тысяч человек - против 10,5).

Выше - только у Лесото и Гайаны (28,9 и 30,2 соответственно).

Для сравнения: в Беларуси этот показатель составляет 21,4; на Украине - 18,5; в США - 13,7, в Канаде - 10,4; на Кубе - 10,1; в Израиле - 5,2.

Если брать в расчет только мужские суициды, то тут РФ и вовсе является абсолютным мировым лидером. Показатель самоубийств среди россиян-мужчин составляет 48,3 на 100 тысяч населения (в Лесото он в два с лишним раза ниже - 22,7; в Гайане - 46,6).

Если в среднем по миру мужчин-самоубийц примерно в 1,8 раза больше женщин, то в России этот разрыв превышает среднемировой в несколько раз: россияне-мужчины убивают себя в 6,5 раз чаще, чем женщины.

В общей сложности в 2016 году в Российской Федерации покончили с собой 44673 человека. В пересчете это примерно 122 самоубийства в день, или по пять - каждый час.

Таким образом, один житель России сводит счеты с жизнью в среднем каждые 12 минут.