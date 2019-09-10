Джулиани, Украина и Джо Байден: в США расследуют деятельность адвоката Трампа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Руди Джулиани - в прошлом мэр Нью-Йорка, а ныне личный адвокат Трампа

Американские законодатели выясняют, не пытался ли Белый дом манипулировать украинским правительством, чтобы получить компромат на одного из лидеров Демократической партии Джо Байдена.

Расследованием занимаются три комитета Палаты представителей. В частности они проверяют законность действий личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

Председатель Национального комитета Демократической партии запросил документы из Белого дома и государственного департамента.

Республиканцев интересовали связи сына Байдена с украинской газовой компанией Burisma и та роль, которую бывший вице-президент в администрации Барака Обамы мог играть в продвижении бизнес-интересов своего сына на Украине.

Белый дом пока никак не комментировал расследование.

Что сказал председатель комитета?

Совместное расследование было инициировано лидерами трех комитетов - представителями Демпартии: Эллиотом Энгелом (комитет по иностранным делам), Адамом Шиффом (комитет по разведке) и Элайджей Каммингсом (комитет по надзору).

В их совместном сообщении говорится, что они затребовали документы, относящиеся к попыткам Трампа и Джулиани "манипулировать системой юстиции Украины с целью получить преимущество на перевыборах президента" и поставить под удар потенциального политического противника.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В декабре 2016 года Трамп и Джулиани вместе смотрели матч по американскому футболу

По их словам, Трамп в конце августа якобы пригрозил остановить оказание военной помощи Украине на сумму в 250 млн долларов из средств, выделенных конгрессом.

Законодатели намерены выяснить, не была ли эта помощь использована в качестве приманки, чтобы принудить украинское правительство проводить политически мотивированные расследования, которые бы послужили в пользу перевыборной кампании Трампа 2020 года.

Главы комитетов запросили у Белого дома документы, в числе которых - расшифровка беседы между Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским, состоявшейся 25 июля.

Также комитеты заинтересованы в информации о вероятной приостановке оказания военной помощи и любой документации о судебных разбирательствах, касающихся Украины, бывшего начальника предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, сына Байдена Хантера и других связанных с этим людей.

Аналогичные документы были затребованы у госсекретаря Майка Помпео.

Крайним сроком для подачи документов Белым домом и госдепартаментом комитеты определили 16 сентября.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джулиани теперь сам стал фигурантом расследования

Как с этим связан сын Джо Байдена?

Хантер Байден входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Дональд Трамп и другие республиканцы задаются вопросом, не создавало ли это конфликта интересов.

В мае генеральный прокурор Украины заявил, что в действиях Джо Байдена и его сына не было обнаружено ничего противозаконного.

Хантер Байлен вошел в совет директоров Burisma Holdings в 2014 году, вскоре после визита его отца на Украину. Тогда Белый дом заявил, что в этом нет ничего неподобающего. В заявлении, размещенном на сайте компании, говорилось, что Хантер Байден будет оказывать помощь в вопросах прозрачности, выстраивания корпоративных отношений и ответственности, а также расширения международной деятельности.

Ранее Джо Байден хвастался тем, что в марте 2016 года, будучи вице-президентом США, он пригрозил, что администрация Барака Обамы лишит Украину обещанных кредитных гарантий на 1 млрд долларов, если генеральный прокурор Виктор Шокин, которого критиковали за недостаточные усилия по борьбе с коррупцией, не будет немедленно уволен.

Виктор Шокин с 2016 года проводил масштабное антикоррупционное расследование в отношении Burisma Holdings, и в частности, как сообщали американские СМИ, - деятельности Хантера Байдена.

Вскоре после этого Шокин покинул пост генпрокурора. Как сообщалось, к моменту его увольнения никаких активных следственных действий по этому делу не велось.

В августе этого года Руди Джулиани сообщил американским СМИ, что он настоятельно призвал представителя украинского президента присмотреться к утверждениям о том, что Джо Байден пытался помогать бизнес-интересам своего сына на Украине.

Джулиани отметил, что действовал в этом вопросе как рядовой гражданин, а не в своей официальной должности.

Также, как сообщается, поверенный президента хотел выяснить, как именно началось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.