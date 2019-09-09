Маргарет Этвуд рассказала о попытках украсть продолжение "Рассказа служанки"

Правообладатель иллюстрации PA Media

Канадская писательница Маргарет Этвуд рассказала, что воры пытались украсть рукопись "Заветов" - продолжения "Рассказа служанки".

По ее словам, автору и издателю приходили "фальшивые электронные письма" от киберпреступников, пытавшихся получить неопубликованный роман.

Она добавила, что эти попытки фишинга могли привести к шантажу или краже личности.

"Люди пытались украсть его. Действительно, они пытались украсть, и нам пришлось использовать много кодовых слов и паролей", - рассказала она корреспонденту Би-би-си.

"Что бы они сделали в случае успеха? Они могли сказать: "Мы получили рукопись и выкладываем ее в интернет, если вы не предоставите данные кредитной карты". Или они могли сказать "Прочтите этот отрывок и загрузите его. А если бы вы его загрузили, вирус украл бы вашу информацию", - добавила она.

В итоге первые копии книги были выпущены под другим названием из-за опасений кражи, а судьи "Букеровской премии" подписали специальное соглашение о неразглашении деталей романа. Лишь после этого им были выданы экземпляры с водяными знаками, которые должны были запираться в ящиках на ночь.

Онлайн-магазин Amazon по ошибке доставил американским покупателям книгу на неделю раньше ее официального выхода, вызвав возмущение независимых книготорговцев. Этвуд заявила, что для нее самым большим сюрпризом было то, что Amazon извинился, и добавила, что магазин нужно было оштрафовать.

Несмотря на всю секретность, роман уже получил десятки положительных рецензий.

Антиутопия Этвуд "Рассказ служанки" была опубликована в 1985 году. Она повествовала о событиях недалекого будущего, в котором многие женщины больше не могут иметь детей. А те, кто способен к деторождению, попадают в рабство к богатым семьям и вынуждены рожать им потомков. Роман приобрел огромную популярность после выхода сериала в 2017 году.

Особую актуальность книга приобрела с приходом к власти в США Дональда Трампа, подчеркивали в издательстве Penguin.

"Служанки" из романа стали символом борьбы за права женщин и против женоненавистничества. Сегодня на различных протестных акциях все чаще можно увидеть женщин в красных плащах и белых головных уборах, которые молча идут, склонив головы - как в сериале "Рассказ служанки".

"Заветы" поступают в продажу 10 сентября.

В новом романе повествование ведется от лица трех женщин.

Действие происходит через 15 лет после финальной сцены, в которой дверь фургона, где находится главная героиня Оффред, захлопывается, и ее увозят. А что с последует за этим - свобода, новые испытания и заточение или даже смерть - остается под вопросом.