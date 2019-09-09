Си-эн-эн сообщила о вывозе из России ценного агента. Что об этом известно?

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В 2017 году разведка США тайно вывезла из России одного из своих агентов, который работал в российском правительстве, сообщила телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на осведомленные источники.

По информации телеканала, спецслужбы якобы опасались, что администрация Дональда Трампа неправильно обращалась с разведданными и могла допустить раскрытие шпиона.

Решение о вывозе агента было принято вскоре после встречи Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком в Белом доме в мае 2017 года, во время которой Трамп решил раскрыть россиянам некоторые секретные данные, говорится в статье.

Результаты этой встречи не на шутку взволновали руководство спецслужб и заставили задуматься о безопасности агентов в России, сообщает Си-эн-эн.

О существовании агента знало лишь очень ограниченное число людей в правительстве и спецслужбах США, а поставляемая им информация была настолько ценной, что альтернатив ему не было, говорят источники телеканала.

"Чистой воды паранойя"

Представитель ЦРУ Бриттани Брамелл назвала информацию телекомпании неточной и вводящей в заблуждение.

"Предположения Си-эн-эн о том, что ЦРУ принимает решения, от которых зависят жизнь или смерть, без объективного анализа и сбора подробной информации, просто неверны", - заявила она.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм отметила, что "сообщение Си-эн-эн не только неверно, но и потенциально может поставить под угрозу чьи-то жизни".

Дональд Трамп в понедельник в своем "Твиттере" резко раскритиковал Си-эн-эн, хотя и не упомянул статью о вывезенном агенте.

"Я слышал, что из-за низких рейтингов они [Си-эн-эн] теряют огромные деньги. Но самое главное, Си-эн-эн вредна для США. Их международный отдел вбрасывает плохую информацию и фейковые новости по всему миру", - написал Трамп.

Высокопоставленный источник в МИД России сказал "Коммерсанту", что затрудняется комментировать часть сообшения, связанную с "очень ценным агентом".

"Это пусть ЦРУ подтверждает или опровергает. А вот что касается встречи Лаврова и Трампа, то такого бреда CNN еще не придумывала. Чистой воды паранойя" , - сказал источник.

Как отмечает бывший инструктор ЦРУ и обозреватель Джон Сайфер, завербовать агента, близкого к высшим эшелонам власти - крайне сложная задача для спецслужб.

"Источник, занимающий ключевую позицию, может появиться один раз за поколение, если вообще появляется. Удерживать его или ее в безопасности - это опасная работа. Потеря таких источников - это большое событие", - пишет Сайфер в "Твиттере".

Британская газета Guardian напоминает, что последним известным агентом, бежавшим в США из России, был Александр Потеев.

Бывший полковник Службы внешней разведки России уехал из страны по поддельному паспорту в 2010 году и позднее бал заочно признан виновным в государственной измене и дезертирстве российским судом.