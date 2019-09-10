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Британия обсуждает, что Джонсону теперь делать с "брекситом"

Британская Палата общин в понедельник окончательно отвергла план премьера Джонсона провести выборы до даты "брексита" и ушла на перерыв до середины октября, а принятый парламентом закон об отсрочке "брексита" вступил в силу.

Что дальше? Казалось бы, ответ прост: дальше - то, что решил парламент. Но в Британии обсуждают варианты, которые на взгляд извне выглядят полным абсурдом.

Ситуация выглядит безвыходной для Джонсона, пишет наш обозреватель Юри Вендик. Он стал премьером на обещании при любых условиях вывести страну из ЕС 31 октября, а теперь у него на руках - закон, предписывающий отложить выход.

Но такова запутанная, построенная на смеси юридических норм и традиций политико-правовая система страны, что в Британии всерьез обсуждают, как премьер-министр может все-таки обойти или обессмыслить закон.

Конец диалога: Трамп прервал переговоры с талибами

Как заявил в понедельник один из высокопоставленных генералов США, после провала переговоров с талибами американские военные могут активизироваться в Афганистане, чтобы противостоять угрозе со стороны боевиков.

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Ранее Дональд Трамп подтвердил, что прекращает диалог с руководством талибов, но при этом по-прежнему рассматривает возможность вывода американских войск из Афганистана.

В Афганистане сохраняют присутствие около 14 тысяч солдат США и около 8000 военных НАТО.

Переговоры между "Талибаном" и администрацией США в Дохе идут с октября 2018 года.

Однако параллельно с официальными открытыми переговорами президент США намеревался провести секретную встречу.

Она должна была пройти в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд и готовилась в обстановке полной секретности. Ее целью было окончание войны, которая продолжается уже 18 лет.

Редактор Афганской службы Би-би-си Давуд Азами не исключает, что "Талибан" хотел, чтобы подписание состоялось в Дохе, в присутствии китайского и российского представителей. Но также, по его словам, возможно, что Трамп хотел, чтобы основная роль в заключении этого соглашения досталась именно ему.

Можно предположить, что Трамп хотел использовать условия вывода войск для торга с талибами.

Российские власти и запрещенный в России "Талибан" также давно ведут переговоры. Делегации талибов приезжали в Москву три раза - дважды в нынешнем и один раз в прошлом году.

"Россия уже несколько лет участвует в афганском мирном процессе. Россия хочет быть игроком в процессе разрешения афганского конфликта, поскольку это региональный конфликт и он негативно влияет на все страны региона, - отмечает Давуд Азами. - Кроме того России нужно влияние в регионе, и здесь она вступает в соперничество с США".

"Она не хочет, чтобы у США была самостоятельная роль. Россия видит себя крупным международным игроком", - полагает Азами.

А был ли агент?

В 2017 году разведка США тайно вывезла из России одного из своих агентов, который работал в российском правительстве, сообщила телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на осведомленные источники.

По информации телеканала, спецслужбы якобы опасались, что администрация Дональда Трампа неправильно обращалась с разведданными и могла допустить раскрытие шпиона.

О существовании агента знало лишь очень ограниченное число людей в правительстве и спецслужбах США, а поставляемая им информация была настолько ценной, что альтернатив ему не было, говорят источники телеканала.

Представитель ЦРУ Бриттани Брамелл назвала информацию телекомпании неточной и вводящей в заблуждение.

А пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм отметила, что сообщение Си-эн-эн не только неверно, но и потенциально может поставить под угрозу чьи-то жизни.

Как отмечает бывший инструктор ЦРУ и обозреватель Джон Сайфер, завербовать агента, близкого к высшим эшелонам власти - крайне сложная задача для спецслужб.

"Источник, занимающий ключевую позицию, может появиться один раз за поколение, если вообще появляется. Удерживать его или ее в безопасности - это опасная работа. Потеря таких источников - это большое событие", - пишет Сайфер в "Твиттере".

Что нового ожидать на презентации Apple

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10 сентября на ежегодной презентации новой продукции компании будут показаны сразу три новых iPhone и ряд других новых и обновленных товаров, включая, как ожидается, водонепроницаемые AirPod с системой шумоподавления.

Эксперты полагают, что уже известные модели iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR получат приставку 'Pro'.

Их главным отличием обещает стать новая камера с третьим дополнительным сенсором, позволяющим делать экстраширокоформатные фотографии и видео.

Нововведение обещает улучшить качество фотографий, особенно при низком освещении, но при этом, скорее всего, внесет коррективы и во внешний вид смартфонов. Они обзаведутся квадратным выступом в углу экрана, где традиционно располагается объектив, чтобы вместить новую электронную начинку.

Забастовка пилотов British Airways: отменено 1700 рейсов

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Пилоты британской авиакомпании British Airways продолжают забастовку, требуя улучшения условий труда и повышения зарплаты.

Десятки тысяч пассажиров получили уведомления об отмене их рейсов.

Впрочем, как полагают аналитики, особого ажиотажа в аэропортах не будет, поскольку о готовящейся забастовке было известно уже давно, и большинство пассажиров уже поменяли свои планы, заказали билеты на другие рейсы или получили компенсацию.

Что касается хода переговоров, то обе стороны этого трудового конфликта утверждают, что готовы к диалогу, но ни пилоты, ни руководство компании пока не отзываются на предложения противоположной стороны, что свидетельствует о том, насколько плохи их отношения.

Забастовка должна завершиться во вторник вечером, однако некоторые рейсы могут быть отменены и в среду.

Это первая в истории компании забастовка, в которой принимают участие около 4 тыс. пилотов. По предварительным подсчетам, убытки от нее составляют около 50 млн долларов в день.

Мир может избавиться от малярии уже к 2050 году

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Мир в состоянии избавиться от малярии в течение жизни одного поколения, говорится в новом докладе ВОЗ.

Малярия остается одной из старейших и серьезнейших причин смертности, особенно детской. Ежегодно этой болезнью заболевают более 200 миллионов человек.

В докладе говорится, что полное искоренение малярии более не является несбыточной мечтой. Однако на ликвидацию разносчиков этой опаснейшей инфекции потребуются дополнительно 2 млрд долларов в год.

По мнению ВОЗ, для ликвидации малярии нужно более эффективно применять существующие и разрабатывать новые методы борьбы с инфекцией.

Особые надежды возлагаются на новые способы изменения ДНК малярийных комаров, что может приводить к их бесплодию или устойчивости к заражению малярийными плазмодиями.

Загадочная болезнь убивает собак в Норвегии

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Около 200 собак в Норвегии заболели таинственной болезнью, и по крайней мере 25 животных погибли, пишет сегодняшняя Times.

Все шоу с участием собак в стране запрещены, хозяевам советуют выводить своих питомцев на прогулки исключительно на поводке и постараться свести к минимуму контакт с другими животными.

Эпидемия началась в выходные, симптомы включали кровавый понос, рвоту и общее резкое ухудшение самочувствия без видимых причин.

Власти поспешили опровергнуть слухи о том, что виной могло стать некачественные или даже отравленные собачьи консервы. Сальмонелла или крысиный яд также были отвергнуты в качестве возможных причин заболевания.

В Норвегии, напоминает газета, с населением в 5,2 млн человек насчитывается до 600 тыс. собак.

Что положить в "тревожный чемоданчик"?

Почти все ведущие британские газеты не преминули поиздеваться над инициативой шотландской полиции по случаю объявленного в сентябре "Месяца готовности". Стражи порядка предлагают гражданам держать в доме "тревожный чемоданчик", а если точнее - рюкзак, с набором самых необходимых вещей вроде фонарика, запасной пары носков, свистка, зарядки для смартфона и аптечки на все непредвиденные случаи жизни.

Посыл полиции предельно ясен, пишет колумнист газеты Guardian Тим Даулинг: мы не можем сказать вам, что именно нам известно, чтобы не сеять панику, но вам следует начать паниковать заранее.

Сам Даулинг полагает, что худшее, что может грозить британцам в ближайшее время, - это "брексит", и на этот случай предлагает свой список:

Флаг ЕС и бейсболка с надписью "Сделаем Америку снова великой"

В первые дни, когда будет непонятно, кто же наш хозяин, полезно смешаться с толпой победителей. Тут нужно держать нос по ветру и вовремя избавиться от ненужного предмета под покровом темноты.

200 сигарет

Их можно обменять на продукты, и они не портятся. А можно просто выкурить их все, потому что жизнь обещает быть жестокой, но короткой.

Алкоголь

Когда я был маленьким, вспоминает Тим, у родителей был железнодорожный саквояж, в котором имелись водка, джин, виски и шейкер для изготовления коктейлей. Без этого саквояжа они никогда не отправлялись в отпуск. Вот и в наши суровые дни никогда не знаешь, куда занесет тебя судьба.

Бонусная карта

Когда за чашку кофе нужно будет выкладывать целую тележку валюты, ваша бонусная карта вдруг приобретет невероятную цену.

Небольшой топорик

Эта вещь совершенно необходима, если кто-то прихватит с собой на апокалипсис акустическую гитару.

Кроссворды и судоку

Никто никогда не признается вам, насколько скучным может оказаться чрезвычайное положение. Да, там будут моменты жуткого отчаяния и даже ужаса, но в основном - страшная скука, так пусть она не застанет вас врасплох.

Копия соглашения о"брексите", предложенного Терезой Мэй

Может настать момент, когда вы останетесь единственным человеком на Земле, который может объяснить, что такое бэкстоп.

Россия - в тройке лидеров по числу самоубийств

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Каждые 40 секунд в мире происходит очередное самоубийство. В общей сложности за год счеты с жизнью сводят на планете почти 800 тысяч человек.

Таковы данные нового доклада, опубликованного ВОЗ накануне Всемирного дня предотвращения самоубийств, отмечаемого 10 сентября.

Россия в этой печальной статистике занимает весьма незавидное место, уступая не только своим соседям, но и почти всем остальным странам-членам ВОЗ.

Она входит в первую тройку государств с самыми высокими показателями самоубийств на душу населения, а по числу суицидов среди мужчин и вовсе является мировым лидером. Во многом потому, что россияне-мужчины убивают себя почти в семь раз чаще, чем женщины.

В общей сложности в 2016 году в Российской Федерации покончили с собой 44673 человека. В пересчете это примерно 122 самоубийства в день, или по пять - каждый час.

Как у автора "Рассказа служанки" чуть не украли рукопись нового романа-продолжения

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Канадская писательница Маргарет Этвуд рассказала, как киберпреступники пытались украсть рукопись "Заветов" - продолжение ее романа "Рассказ служанки".

По ее словам, автору и издателю приходили "фальшивые электронные письма" от киберпреступников, пытавшихся получить неопубликованный роман.

В итоге первые экземпляры книги были выпущены под другим названием из-за опасений кражи, а судьи "Букеровской премии" подписали документ о неразглашении деталей романа.

Антиутопия Этвуд "Рассказ служанки" была опубликована в 1985 году.

"Служанки" из романа стали символом борьбы за права женщин и против женоненавистничества.

Действие нового романа происходит через 15 лет после финальной сцены последней книги.

Познакомьтесь: архитектор "брексита" Доминик Каммингс

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С приходом правительства Бориса Джонсона у британских политиков появился новый объект ненависти и обвинений в тайных манипуляциях и покушении на все святое. И это - не Джонсон. Это - его главный советник, "архитектор брексита" Доминик Каммингс.

Для части британских политиков Каммингс стал чем-то похожим на то, чем был Владислав Сурков для российской оппозиции. Сравнение хромает на все конечности - слишком разные условия и разные личности - но поверхностное сходство образов есть: интеллектуал, циник, "демиург политики", манипулятор, играющий или пытающийся играть политиками, как пешками.

Доминик Каммингс хочет изменить британскую политическую систему, о чем говорит и пишет много лет.

Каммингс уже устроил системе гигантскую встряску в виде "брексита", а теперь впереди еще и неизбежные внеочередные выборы в условиях этого жесточайшего политического кризиса.

Media playback is unsupported on your device Драки, вбросы и зеленка: что происходило в день выборов

Дайджест подготовил Леонид Лунеев, bbcrussian.com