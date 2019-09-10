Соратники Навального сообщили об обысках в своих штабах

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Алексей Навальный проголосовал на выборах в Мосгордуму 8 сентября, а ранее призвал остальных участвовать в проекте "Умное голосование"

Соратники Алексея Навального сообщают о проведении обысков в региональных штабах политика - в Самаре, Уфе и Перми. На прошлой неделе обыски прошли в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией. По версии одного из сподвижников Навального Леонида Волкова, это связано с "делом о миллиарде".

Обыски проходят также дома у активистов, утверждает Волков.

Пропустить Twitter пост , автор: @leonidvolkov Победа Умного голосования кого-то очень расстроила.

Обыски в штабах Навального в Самаре, Уфе, Перми; дома у Лилии Чанышевой, Егора Алашеева, Сергея Ухова, Юрия Боброва по абсурдному делу «об отмывании в ФБК».



Грабить пришли. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 10 сентября 2019 г.

Обыск у координатора штаба в Уфе Лилии Чанышевой проходит "по делу о якобы отмывании денег ФБК", сообщает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

С обыском также пришли к сотруднику штаба Навального в Перми Юрию Боброву. У волонтера штаба Александры Семеновой "под дверями стоит СОБР", пишет Ярмыш в своем телеграм-канале. Причины обысков в Перми пока неизвестны, уточняет она.

В Самаре обыск проходит дома у координатора штаба Егора Алашеева, сообщает проект "ОВД-Инфо".

"Я думаю, что это все по „отмыванию", больше не по чему", - сказала "Открытым медиа" менеджер проектов федерального штаба Навального Екатерина Мошонкина. По данным правозащитника Павла Чикова из организации "Агора", обыски также проходят в Челябинске по делу о легализации преступных доходов.

Дело об отмывании миллиарда рублей Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), основанным оппозиционером Навальным, было возбуждено 3 августа, когда в Москве проходила несанкционированная властями акция протеста.

По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК получили от третьих лиц 1 млрд рублей (в российской и иностранной валюте). Эти средства были получены преступным путем, о чем в ФБК якобы знали, утверждает Следственный комитет России (СКР). Легализованы деньги, согласно сообщению комитета, были через банкоматы, после чего поступили на расчетные счета нескольких банков, а затем зачислены на текущие расчетные счета ФБК.

9 августа СКР заблокировал счета ФБК и региональных штабов Навального в связи с расследованием этого дела. Тогда же прошел обыск в офисе фонда в Москве. Волков писал, что к ним пришла "толпа народа в масках".

Пресненский суд Москвы наложил обеспечительный арест на счета ФБК - но только на сумму 75 млн рублей.

На прошлой неделе, 5 сентября, Навальный сообщил об обысках в своем федеральном штабе и московском офисе ФБК. Навальный рассказывал, что в офис пришли сотрудники в масках. Проект "ОВД-Инфо" писал о восьми задержанных в штабе. Позже всех отпустили без составления протоколов о задержании.

Накануне выборов в Мосгордуму, которые сопровождались масштабными акциями протеста в связи с недопуском оппозиционных кандидатов, Навальный призывал голосовать против кандидатов от власти в рамках проекта "Умное голосование". В итоге 20 и 45 мест в городском парламенте достались тем кандидатам, которых Навальный включил в свой список.

"Победа "Умного голосования" кого-то очень расстроила", - пишет Волков в "Твиттере", комментируя сообщения об обысках в региональных штабах.

Официальных комментарий властей по этой теме пока не поступало.