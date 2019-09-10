Основатель Alibaba Джек Ма ушел на пенсию. Что будет с компанией?

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Основатель китайской Alibaba Group Джек Ма во вторник покинул пост председателя совета директоров и ушел на пенсию, как и обещал ровно год назад.

Ма основал Alibaba в 1999 году, за 20 лет под его руководством она стала одной из крупнейших в мире корпораций, занимающихся электронной коммерцией. Ее капитализация превышает 500 млрд долларов.

Сам Джек Ма - один из богатейших бизнесменов в КНР; в 2018 году его состояние оценивалось в 40 млрд долларов. Благодаря неординарному стилю Ма также стал одним из наиболее известных богачей Китая.

О планах уйти в отставку Джек Ма объявил 10 сентября 2018 года. Он сказал, что покинет должность в 20-ю годовщину основания корпорации, которая совпадает с его собственным днем рождения - во вторник ему исполнилось 55 лет.

На посту председателя совета директоров Alibaba Ма сменит нынешний исполнительный директор Alibaba Group Дэниэл Чжан.

Как говорил сам Джек Ма, после ухода из компании он намерен сосредоточить внимание на благотворительной деятельности и образовательных проектах.

АНАЛИЗ

Каришма Васвани, бизнес-корреспондент Би-би-си

Тихий, непретенциозный и довольно застенчивый Дэниэл Чжан совсем не похож на своего предшественника.

В компании ему дали прозвище Сяояо-цзы - по имени персонажа китайской книги о боевых искусствах, который не участвует в битвах, но незаменим в обучении бою других игроков.

Эта репутация ему пригодится в этот непростой для такой крупной компании период, поскольку рост китайской экономики в настоящий момент замедляется.

Что касается выхода на зарубежные рынки, то с этим пока дела обстоят не так хорошо.

С одной стороны, экспансии на Западе мешают препоны со стороны США. Что касается Юго-Восточной Азии и Индии, то тут, по мнению аналитиков, китайцам не хватает понимания особенностей местного менталитета, а также особенностей работы местного рынка.

Также отложена открытая многомиллиардная эмиссия акций на бирже в Гонконге, по-видимому, из-за продолжающихся там протестов.

Но, возможно, самое главное заключается в том, сможет ли Дэниэл Чжан быть равным Джеку Ма - человеку, который пользовался любовью и уважением не только собственных подчиненных, но и представителей международного бизнеса.

Правообладатель иллюстрации STR Image caption Джек Ма на музыкальном фестивале в Ханчжоу в 2017 году

"Китайский Джобс"

Джек Ма родился в городе Ханчжоу на востоке КНР в бедной семье и начал свою карьеру в качестве преподавателя английского языка.

Когда ему было 33 года, он купил свой первый компьютер и очень удивился, когда, набрав в поисковой строке "пиво", ему не выпало ни одного китайского бренда.

Не имея никаких специальных знаний в компьютерных технологиях, он основал компанию Alibaba в своей квартире, убедив группу друзей вложить деньги в его торговую площадку в интернете.

Эта была отнюдь не первая его попытка запустить стартап.

"Alibaba - это его третья попытка образовать компанию, у него уже было две попытки до этого. Он довольно быстро увидел потенциал интернета, однако у него какое-то время ушло на то, чтобы найти подходящий способ", - говорит Данкан Кларк, председатель инвестиционно-консалтинговой компании BDA China, написавший книгу о Джеке Ма.

За прошедшие годы компания Alibaba выросла из электронной торговой площадки в интернет-гиганта с собственной электронной платежной системой, службой доставки еды, кинокомпанией и подразделеним, разрабатывающим беспилотные автомобили и систему распознавания речи.

По мнению Данкана Кларка, Джек Ма добился успеха в бизнесе за счет харизмы и стратегического мышления, - никакого специального образования в технологической сфере или в области финансов у него не было.

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"Его личное обаяние составляет существенную долю его лидерских качеств, как и его дар убеждения, будь то его клиенты, подчиненные или - что крайне важно- акционеры", - говорит Кларк.

Данкан Кларк впервые познакомился с Джеком Ма 20 лет назад, и уже тогда бизнесмен за 10 лет планировал сделать Alibaba одной из крупнейших интернет-компаний в мире.

"Это были в некотором роде зашкаливающие амбиции, но каким-то образом он сумел убедить в этом людей", - говорит Кларк.

Ма удалось превратить свою фирму в международного тяжеловеса, а выход компании на биржу в Нью-Йорке в сентябре 2014 года поставил рекорд, став крупнейшим IPO в истории.

"Я думаю, что заменить такого человека, как Джек Ма, будет очень трудно, - полагает Ребекка Фаннин, автор книги, посвященной развитию китайских технологических компаний. - Он - единственный в своем роде, китайский Стив Джобс".