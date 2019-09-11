"Нулевая зарплата" в МГУ. Версии преподавателя и декана факультета

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Известный историк Аскольд Иванчик, который по совместительству преподает на историческом факультете МГУ, рассказал, что ему и другим совместителям предложили работать бесплатно. Руководство факультета заявило, что ему вообще не предлагали читать лекции в этом году.

В Московском государственном университете произошел скандал. Член-корреспондент РАН Иванчик накануне написал в "Фейсбуке" о "новшествах" в МГУ, которые заключаются в том, что вуз теперь "оформляет сотрудников с нулевой зарплатой".

Версия Иванчика

Речь идет об ученых, которые работают в университете по совместительству. По словам Иванчика, известного в России историка, так делают многие его коллеги из институтов РАН (Российской академии наук).

Сам он работает в Институте всеобщей истории РАН, а в МГУ преподает с 2006 года и читает курс греческой эпиграфики, а также брал часть курса по Северному Причерноморью. Ученый рассказал "Коммерсанту", что его работа ничем не отличается от того, что делают штатные преподаватели истфака МГУ: "Я также читаю лекции, веду семинары, принимаю экзамены. Это полноценное преподавание, отличие только в системе оплаты".

По версии Иванчика, оплата все эти годы и так была символическая. По закону совместитель может быть оформлен не больше, чем на полставки. "В реальности люди получают даже меньше - например, треть или четверть ставки", - заявил ученый "Коммерсанту".

Иванчик утверждает, что в этом учебном году совместителей решили и вовсе оставить без зарплаты. Источником информации для ученого стали "коллеги с факультета".

"Несколько дней назад на кафедре мне сообщили, что средств на совместителей у факультета больше нет. При этом мне любезно предложили читать все то же самое, что и раньше, но на безвозмездной основе", - рассказал он "Коммерсанту".

По словам Иванчика, он согласился, потому что для него важно участвовать в подготовке будущих коллег: "Иначе моя дисциплина исчезнет". "Это будущие аспиранты, из которых я имею возможность отбирать тех, с кем стану работать в дальнейшем", - пояснил член-корреспондент РАН.

Версия факультета

Поздно вечером во вторник пресс-служба МГУ распространила заявление и.о. декана исторического факультета Льва Белоусова.

Во-первых, он утверждает, что совместители на факультете работают не бесплатно, а "получают заработную плату в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой". "Информация, представленная А.И. Иванчиком, не соответствует реальному положению дел", - сказано в заявлении.

Во-вторых, и.о. декана сообщил, что Иванчику "не предлагалось читать лекции на факультете в указанный период".

Иванчик "не встречался в начале 2019/20 учебного года с руководством факультета", подчеркнул Белоусов. Сам Иванчик говорил, что не обсуждал это "безобразие" с руководством истфака или университета: "Это обычная практика, когда сотрудникам все сообщают на кафедре. От деканата я и раньше никаких посланий не получал".

Не только в МГУ

"Совместители - наиболее незащищенные сотрудники в российских вузах", - сказал "Коммерсанту" сопредседатель "Университетской солидарности" Андроник Арутюнян.

По его информации, часто краткосрочные контракты заключаются с ними на восемь-десять месяцев.

"В МГУ любят оформлять совместителей с октября или даже с ноября, чтобы не платить за сентябрь", - утверждает представитель "Университетской солидарности" в МГУ Михаил Лобанов, который по просьбе издания опросил несколько преподавателей-совместителей с других факультетов.

А ведь совместители из академических вузов - уникальные специалисты, возмущен Лобанов.

По словам Арутюняна, помимо урезанной зарплаты, совместители лишены оплачиваемых отпусков и других соцгарантий. "Проблемы в МГУ типичны для многих российских вузов", - знает он.

Кто такой Иванчик

Аскольд Иванчик - член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор.

Научный руководитель отдела изучения древних цивилизаций, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН. Он также работает в Институте изучения древности и средневековья (Бордо, Франция), Институте исследования древнего мира при Нью-Йоркском университете, является членом-корреспондентом Германского археологического института и Итальянского института Азии и Африки, главным редактором журналов "Вестник древней истории" и Ancient Civilizations from Scythia to Siberia, говорится в справке на сайте истфака МГУ.

Осенью 2017 года, когда экспертный совет Высшей аттестационной комиссии по истории рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского степени доктора исторических наук (это решение так и не было принято), Иванчик говорил, что ученые защитили стандарты профессии и собственную репутацию (цитата по "Ведомостям").

Годом ранее Иванчик был среди тех ученых, которые требовали лишить ученой степени Мединского. "Речь идет о защите науки и научного мировоззрения от псевдонауки", - говорил тогда "Коммерсанту" Иванчик.

Летом 2016 года историк был среди 150 ученых, которые в открытом письме президенту Владимиру Путину просили подчинить Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), созданное для управления имуществом РАН, самой академии, называя академическую реформу плохо продуманной.