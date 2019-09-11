Судья предложила вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin\TASS Image caption Как заявил в суде Серебренников, он "с первого дня следствия" говорил, что следствие "шьет дело"

Суд предлагает вернуть дело "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова прокурору из-за нарушений в обвинительном заключении. Защита обвиняемых и сами фигуранты заявили, что обвинения против них были ложными и что дело должно быть закрыто.

Мещанский суд Москвы по собственной инициативе предложил вернуть уголовное дело о хищении бюджетных средств, по которому проходит художественный руководитель "Гоголь-центра" Серебренников, в прокуратуру, передает из суда корреспондент Би-би-си.

"Судом ставится на обсуждение вопрос о возвращении дела прокурору из-за нарушений в обвинительном заключении, содержащем противоречия, препятствующие его рассмотрению судом и постановлению приговора", - заявила судья Ирина Аккуратова.

Серебренников, бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и экс-руководитель департамента господдержки искусства министерства культуры России Софья Апфельбаум обвинялись в растрате бюджетных средств, выделенных на театральный проект "Платформа" в 2011-2014 года. Их судят за хищение 133 млн бюджетных рублей. Подсудимые отрицают свою вину.

В августе в Мещанском суде были оглашены результаты финансово-экономической экспертизы по делу Серебренникова и его бывших коллег по проекту "Платформа".

Экспертиза выявила, что реализация проектов, аналогичных проектам "Седьмой студии" за 2011-2014 годы, может быть оценена в 260 млн рублей, при том что государством была выделена меньшая сумма - 216 млн рублей. "Это означает, что на деньги было сделано больше, и никто ничего не украл", - заявил тогда адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов.

"К счастью, это все развалилось в суде"

Сейчас защита обвиняемых и сами фигуранты дела заявили, что обвинения против них были ложными, а значит, по их мнению, дело должно быть прекращено.

"Весь процесс свидетельствует о том, что мы можем рассчитывать на оправдательный приговор", - сказала адвокат Ксения Карпинская, защищающая Малобродского, когда судья спросила мнение защиты о предложении вернуть дело в прокуратуру.

"Все обвинения, которые предъявлены Серебренникову, несостоятельны. Я бы советовал следствию отказаться от обвинения", - сказал адвокат Харитонов.

Сам Серебренников заявил, что с первого дня следствия "мы все говорили, как есть, но следствие сочиняет и шьет дело". "К счастью, это все развалилось в суде - и вы это увидели. Как надо, так и делаете", - сказал режиссер судье.

Малобродский называл предложение вернуть дело в прокуратуру "нецелесообразным и непродуктивным" - по его мнению, процесс нужно довести до логического конца в суде и вынести оправдательный приговор. Апфельбаум поддерживает возврат дела в прокуратуру.

Прокуратура против

Представители прокуратуры заявили, что находятся в недоумении, передает корреспондент Би-би-си. "Каких-либо противоречий [в обвинении] не имеется. Сторона обвинения хотела проверить выводы экспертизы и настоять на вызове экспертов на заседание", - заявил гособвинитель Олег Лавров.

Итин, Апфельбаум, Малобродский и Серебренников попросили судью изменить им меру пресечения - с подписки о невыезде на личное поручительство или обязательство о явке, чтобы не иметь ограничений по поездкам. Ранее суд уже смягчал меру пресечения - в частности, отпустил руководителя "Гоголь-центра" из-под домашнего ареста.

По мнению прокуратуры, оснований для отмены меры пресечения нет. "Подсудимые обвиняются в тяжком экономическом преступлении, ущерб по делу не возмещен. Они могут скрыться", - сказал прокурор.