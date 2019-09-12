У соратников Навального прошли обыски в десятках городах России

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Соратники оппозиционного политика Алексея Навального сообщают об обысках в трех десятках городов России. Обыски проходят как дома, так и в штабах соратников Навального, по "делу об отмывании" миллиарда рублей, считают сторонники Навального.

По последним данным, обыски утром в понедельник начались у координаторов штабов, сотрудников штабов и в помещениях самих штабов в 39 городах, сообщает в своем телеграм-канале глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков.

"В каждом [городе] несколько адресов - до пяти-семи, включая офисы и дома/квартиры, - пишет глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. - В общей сложности более 100 одновременных обысков по стране".

С обысками пришли к координаторам штабов Навального, следственные действия связаны с "делом об отмывании" в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), сообщал ранее Волков. Он предполагает, что активизация следственных действий связана с успехом проекта "Умное голосование" на выборах в Москве.

"Пришли домой ко всем координаторам, часто также к их родственникам; к волонтерам штабов - ну и в сами штабы конечно", - писал Волков в "Твиттере".

По его данным, обыски прошли в Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Липецке, Казани, Хабаровске, Иркутске, Кемерове, Пензе, Оренбурге, Кургане, Саратове, Балакове, Новосибирске, Красноярске, Челябинске, Белгороде, Томске, Краснодаре, Тамбове, Ижевске, Тюмени и других городах. Стало также известно об обысках в Архангельске, Барнауле и Ярославле, добавляет пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Пропустить Twitter пост , автор: @kosaretskii У меня дома обыск по делу финансирования штабов Навального, допрашивают родных. Московские репрессии до Барнаула дошли.

Ретвит, пожалуйста. — Артем Косарецкий (@kosaretskii) 12 сентября 2019 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @teamnavalny_arh Сегодня в 06:00 утра сотрудники Следственного комитета пришли с обыском к координатору нашего штаба Андрею Боровикову.



После обыск продолжился в Архангельском штабе Алексея Навального. — Штаб Навального в Архангельске (@teamnavalny_arh) 12 сентября 2019 г.

Координаторов штабов в Петербурге и Екатеринбурге Ольгу Гусеву и Юрия Кузьминых после обысков доставили на допрос в качестве свидетеля, пишет Чиков. Обыск проходит в штабе и квартире координатора новосибирского штаба Сергея Бойко, который 8 сентября занял второе место на выборах мэра Новосибирска, сообщил Интерфаксу представитель штаба.

Басманный суд Москвы 10 сентября разрешил главе следственной группы Рустему Габдулину провести 94 обыска в рамках дела об "отмывании денег" в ФБК, сообщает Волков. По данным Чикова, все следователи действуют по отдельным поручениям Габдулина.

Власти не комментируют эти сообщения, как и в прошлый раз. Ранее на этой неделе, 10 сентября, обыски по "делу о миллиарде" прошли у соратников Навального в Уфе, Перми, Самаре, Челябинске и Саранске. Активисты также связывали из с этим делом.

"Дело о миллиарде"

Дело об отмывании 1 млрд рублей Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), основанным оппозиционером Навальным, было возбуждено 3 августа, когда в Москве проходила несанкционированная властями акция протеста.

По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК получили примерно такую сумму от третьих лиц - в российской и иностранной валюте. Эти средства были получены преступным путем, о чем в ФБК якобы знали, утверждает Следственный комитет России (СКР).

Пропустить Twitter пост , автор: @66ru В екатеринбургском штабе ФБК сейчас вот так. Наш корреспондент рассказывает, что следователь СКР при поддержке СОБР пришел в офис с ключом (!).Силовики самостоятельно открыли офис и начали оперативные мероприятия. По словам активистов ФБК, в офисе нет никого из сотрудников штаба pic.twitter.com/MgvPjTp1zi — Новости от 66.RU. Здесь все всё понимают (@66ru) 12 сентября 2019 г.

9 августа СКР заблокировал счета ФБК и региональных штабов Навального в связи с расследованием дела. Тогда же прошел обыск в офисе фонда в Москве. Пресненский суд Москвы наложил обеспечительный арест на счета ФБК - но только на сумму 75 млн рублей.

На прошлой неделе, 5 сентября, Навальный сообщил об обысках в своем федеральном штабе и московском офисе ФБК.

Накануне выборов в Мосгордуму, которые сопровождались масштабными акциями протеста в связи с недопуском оппозиционных кандидатов, Навальный призывал голосовать против кандидатов от власти в рамках проекта "Умное голосование". В итоге 20 и 45 мест в городском парламенте достались тем кандидатам, которых Навальный включил в свой список.